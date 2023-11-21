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Kışın riskli görülen Ardahan-Ardanuç kara yolu 5 ay kapalı kalacak

Ajans Haberleri
  • 21.11.2023 15:42
  • Giriş: 21.11.2023 15:42
  • Güncelleme: 21.11.2023 15:44
Kaynak: AA
Kışın riskli görülen Ardahan-Ardanuç kara yolu 5 ay kapalı kalacak

Ardahan-Ardanuç kara yolu, olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ay kapalı tutulacak.

Karayolları 183'üncü Şubesi yetkilerinden edinilen bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle kara yolu dün ulaşıma kapatıldı.

Kışın kapanması gereken riskli yollar statüsünde bulunan Ardahan-Ardanuç kara yolunda, ilkbahar mevsimine kadar karla mücadele çalışması yürütülmeyecek.

Sürücülere alternatif olarak Ardahan-Şavşat kara yolu önerildi.

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