Kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat politikası geri gelsin

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) sahipsiz hayvanlarla ilgili Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu’nun, iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemini reddetmesini protesto etti. Beytepe Kampusündeki yemekhane önünde toplanan öğrenciler, ellerinde "Katliam Yasası’nı tanımıyoruz" yazılı pankart taşıdı.

Öğrenciler “Çözüm öldürmek değildir. Kısırlaştır, aşılat, yerinde yaşat politikası geri gelmeli ve denetimli şekilde uygulanmalıdır. Hayvanların yaşam hakkını yok sayan bir anlayışa karşı durmak sadece hayvan hakkı savunucularının değil, herkesin sorumluluğudur” dedi.