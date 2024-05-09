Kişisel bilgiler ulu ortada

Bilkent Şehir Hastanesi’nde, hastaların adresleri de dahil tüm kişisel bilgilerini içeren test sonuçları ve raporlarının, herkesin görebileceği şekilde bekleme salonundaki masada atıl vaziyette bırakıldığı görüldü.

Mustafa BİLDİRCİN

Türkiye’de hemen her alanda olduğu gibi kişisel bilgilerin gizliliğinde de büyük zafiyet yaşanıyor. Yurttaşların kimlik numaraları dahil tüm kişisel bilgileri, belirli bir ücret karşılığında üye olunabilen internet sitelerinden satışa çıkarılıyor. Ortalama bir internet kullanıcısı, para ile üye olduğu sitede istediği kişinin soyağacını görebiliyor, hastane kayıtları dahil tüm kişisel bilgilerine erişebiliyor.

Ankara Bilkent’te bulunan şehir hastanesinde yaşananlar da kişisel bilgilerin gizliliği konusunda imza atılan büyük ihmali gözler önüne serdi. Hastanenin acil bölümüne tedaviye gelen çok sayıda kişinin test sonuçları ve adli muayene raporları, bekleme salonunun ortasında bulunan masanın üzerinde açıkta tutuluyor. Muayene sırası bekleyenler, masanın üzerine konulan ve kişilerin sağlık bilgilerine yönelik detay içeren raporları, herhangi bir engelleme olmaksızın okuyabiliyor.

SONUÇLAR MASADA

Bilkent Şehir Hastanesi’nin acil servisinin bekleme salonunda, sırası gelen hastanın isminin gösterildiği ekranların önünde bir masa yer alıyor. Masanın üzerinde bir fotokopi makinesi de bulunuyor. Masanın üzerindeki çok sayıda A4 kağıdı dikkati çekiyor. Kağıtlarda kişilerin istirahat raporları, adli muayene sonuçları ve idrar ile kan testi sonuçları bulunuyor.

BİLGİLERDE YOK YOK

Şehir hastanesinin acil servisinde ortalığa saçılan evraklar, kolluk kuvvetlerince adli muayene için getirilen kişilerin sonuçları da içeriyor. Bazı sonuçların üzerinde kişilerin kimlik numaraları ve cep telefonu numaralarının yanı sıra ev adresleri de yazıyor.