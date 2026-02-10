Kişisel veriler satılıyor, aileler tehdit ediliyor: “Panel” tehlikesi büyüyor

Türkiye’de son dönemde art arda yaşanan çocuk cinayetleri, çocukların çeteler, şiddet ve yoksulluk arasında savunmasız kaldığını ortaya koydu.

Öldürülen çocukların aileleri, olayların ardından çetelerden geldiği öne sürülen tehdit mesajlarıyla karşı karşıya kalıyor. Aileler bir yandan kayıplarının yasını tutarken bir yandan da bu mesajlar nedeniyle hukuki süreçlerle uğraşıyor.

NTV’den Tuana Çiftçi’nin haberine göre; uzmanlar, sosyal medya uygulamaları üzerinden kişisel verilere erişim sağlayan “panel” sistemlerinin uzun süredir ciddi bir güvenlik sorunu oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında faaliyet gösteren çeteler, kişisel verilerin sorgulanabildiği sistemlere üyelik satarak ev adresi, telefon numarası, sağlık bilgileri, tapu kayıtları ve soy ağacı gibi verilere erişim sağlıyor.

Görsel: NTV

FİYATLAR 50 LİRADAN 7 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Tiktok, Telegram, Instagram gibi uygulamalardan şebekeler, reklam verirken ‘’İstediğin kişiyi sorgula'' gibi ifadeler kullanıyor.

Üstelik kişisel bilgileri satmak için aylık, günlük ya da yıllık üyelik oluşturuyorlar.

Günlük paketler 50 liradan başlarken, sınırsız paketler 7 bin liraya kadar çıkıyor.

Bilişim uzmanı Emre Özcan, yalnızca isim ve soyisim bilgisiyle birçok kişisel veriye ulaşılabildiğini belirterek, VPN kullanılarak bu sistemlere giren kişilerin ailelerin telefon numarası ve adres bilgilerine erişebildiğini söyledi.

YURT DIŞI HATTIYLA TEHDİT ARAMALARI

Sadece kişisel veriler de çalınmıyor. Sahte ve yurt dışı telefon numaraları da satılıyor. Bu numaralarla kısa süreli iletişim kurulup tehdit mesajları gönderen çeteler, ardından hatları kapatıyor.

İstanbul Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen İtalyan şefin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesi tehdit edildikleri gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

O mesajlarda şu ifadeler yer almıştı:

"Yakında öyle şeyler yapacağız ki bunlar insan mı diye kuşkulanacaksınız", "Size cehennemi yaşatacağız", "Sokağa çıkamayacaksınız", "Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok, aklınıza gelen her şeyi yaparız."

İstanbul'da 17 yaşındaki Atlas, 15 yaşındaki bir saldırgan tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Cinayetin ardından Atlas'ın ailesine tehdit mesajları gönderilmişti. Bu mesajlara ilişkin ayrı bir soruşturma başlatılmış, aile mahkemeye başvurup koruma talep etmişti.