Kişisel verilerin çalınması durumunda ne yapılmalı?

İnternet servis sağlayıcısı TurkNet’in 26 Şubat- 11 Mart 2025 tarihleri arasında maruz kaldığı siber saldırıda çalınan müşteri verilerinin yeraltı formunda yayınladığı iddia edildi.

Euronews’in aktardığına göre Siber güvenlik girişimi VECERT'in konuyla ilgili açıklamasında, "Bu iddia doğrulanırsa, Türkiye'deki en büyük internet servis sağlayıcısı kaynaklı veri sızıntılarından biri olacak" ifadeleri yer aldı.

Sızdırılan veriler arasında müşterilere ait ad, soyad, telefon numarası, abonelik numarası, T.C. kimlik numarası, kimlik bilgileri, TurkNet abonelik devre bilgileri, ev/işyeri adresleri ve statik IP bilgileri yer alıyor.

Dolandırıcılar, sızdırılan bilgiler sayesinde kullanıcıların banka bilgilerine ulaşmayı deneyebiliyor.

Dolandırıcılar ayrıca T.C. kimlik numarası ve kimliğe ait diğer bilgileri kullanarak, bilgileri sızdırılan mağdurlar adına abonelikler yapmayı veya şirket kurmayı da deneyebilir.

Sızdırılan bilgileri elde eden dolandırıcılar, kullanıcıları kurumsal bir kişiymiş gibi arayıp, banka bilgilerini ele geçirmek için daha inandırıcı bilgiler verebilir. Ev adreslerini veya abone numaralarını söyleyebilir, böylece kullanıcıları kurumsal bir firmadan aradıklarına ikna edebilirler.

KORUNMAK İÇİN NE YAPMALI?

Bu türden siber güvenlik riskleri söz konusu olduğunda uzmanlar, kullanıcıların öncelikle kritik hesap şifrelerini değiştirmesini ve iki adımlı doğrulama yöntemlerini (SMS veya Authenticator uygulamaları gibi) hayata geçirmelerini öneriyor.

Bunun yanı sıra, telefonda kendini emniyet mensubu, banka veya telekom çalışanı olarak tanıtan kişilerle kişisel bilgi paylaşımında bulunulmaması gerekiyor.

Hükümet yetkilileri de bu konuda sıklıkla uyarıda bulunarak, yurttaşların bu kişilere banka bilgileri gibi hassas verileri kesinlikle söylememeleri gerektiğini hatırlatıyor.

Ayrıca kullanıcıların e-Devlet hizmetini kullanarak adlarına telefon hattı alınıp alınmadığını veya habersiz şirket kurulup kurulmadığını öğrenmesi mümkün. Bunun için e-Devlet'te "Ticari İşletme ve Şirket Sorgulama" ve "Mobil Hat Sorgulama" gibi başlıklar yer alıyor.