Kısıtlama sinyalleri artıyor

Haber Merkezi

Freewebturkey.com 20-26 Aralık Türkiye sansür gündemini açıklarken “Erişim engelleri ve yeni kısıtlama sinyalleri var” dedi.

24 Aralık’ta Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), spor istatistikleri ve sonuçlarının takip edildiği ve milyonlarca takipçisi olan Sofascore’a erişim engeli getirdi. Web sitesine girenler, sitenin “terörün finansmanı” nedeniyle engellendiğine dair bir uyarı gördü. Engelliweb’in aktardığına göre Sofascore’un erişim engeli 25 Aralık’ta kaldırıldı.

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 21 Aralık’ta yayımladığı bültende, internet aracılığı ile yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 31 siteye erişim engeli getirilmesi için hukuki işlemlerin yapılmasına karar verildi.

Raporda ayrıca Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun “Dezenformasyona karşı mevcut düzenlemeler yetersiz” sözleri yer aldı.