Kişiye özel ilanlar: Resmi Gazete’ye bir tek isimleri yazılmamış

Manisa Celal Bayar Üniversitesi akademisyen ilanları açtı. Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan ilanların birçoğu kişiye özel kadro olarak yayımlandı. İlanlarda akademisyenlerin çalışmalarına yer verilip sadece isimlerinin yazılmadığı kaldı.

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) üniversitelere defalarca uyarı yazmasına ve yüzlerce ilanı iptal ettirmesine rağmen kişiye özel ilanlar sürüyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü’nün verdiği ilanların neredeyse tamamı kişiye özel olarak açıldı. Bir kişiyi tarif eden ilanlarda akademisyenlerin çalışmalarının isimleri dahi yazıldı. Yayımlanan ilanlarda dikkat çekenler şunlar oldu:

Yonca Çiçek Okuyan-Ebelik bölümü

İlan: Doktorasını Ebelik alanında almış olmak. Doğum deneyiminde konfor kuramı, doğum sonu yaşam kalitesi, cinsel yaşam kalitesi ve anne dostu hastane konularında çalışmaları bulunmak.

Çalışmalar: Annelerin doğum sonrası fonksiyonel durumunun yaşam kalitesine etkisi, Anne dostu hastanede doğum yapma ve yaptırma deneyimleri: Konfor kuramına dayalı nitel bir araştırma.

Bahadır Bilge Aycan-Muhasebe ve vergi uygulamaları bölümü

İlan: Doktorasını Muhasebe ve Finansman alanında almış olmak. Muhasebe bilgi sistemlerinin dijitalleşmesi, entelektüel sermaye, volatilite endeksleri, Türkiye Muhasebe Standartları konularında çalışmaları bulunmak.

Çalışmalar: OVX ve GVZ Risk Ölçütleri İle Bıst100 Endeksi Getirileri Arasındaki İlişki, Kurumsal Yönetimin Entelektüel Sermaye Bağlamında Etkinliği, İşletmelerde Dijital Muhasebe Bilgi Sistemlerinin Kullanımı ve Etkinliğinin Ölçülmesi: Manisa OSB'de Bir Araştırma.

Salih Zor-İlahiyat

İlan: Doktorasını Temel İslam Bilimleri (Arap Dili ve Belagatı) alanında almış olmak. Dîvân Grubu, modern Mısır ve Irak romancılığı konularında çalışmaları bulunmak.

Çalışmalar: Modern Arap Romanı Araştırmalarına Dair Bir Öneri Çalışması, Dîvân Grubu’nun Arap şiirini biçimsel ve tematik olarak değerlendirmede başvurduğu kriterler.

Muhammed Cihat Oruç-İlahiyat

İlan: Doktorasını İslam Mezhepleri Tarihi alanında almış olmak. Deizm, Mehdilik ve Gulat-ı Şia üzerinde çalışmaları bulunmak.

Çalışmalar: Mehdilik düşüncesinin İslam Mezheplerindeki yansıması, Gulât-ı Şîa’nın Mehdi Tasavvurunda Mitolojik Unsurlar, Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Deizm Algısı Üzerine Bir Analiz.

Hüseyin Yılmaz- Yakın Çağ Tarihi

İlan: Doktorasını Yakınçağ Tarihi alanında almış olmak. Osmanlı dönemi Manisa askerî tarihi ile 19. Yüzyıl Osmanlı-İngiliz ve Osmanlı-Fransız ilişkileri konularında çalışmaları bulunmak.

Çalışmalar: 19. yüzyılın başında Avrupa devletleri arası rekabet ve 1809 Kale-i Sultani Antlaşması, Ayanların Osmanlı Sefer Organizasyonundaki Rolü: Fransa’nın Mısır İşgali ve Karaosmanoğulları

Muhammet Mustafa Bahşı-Sosyal Güvenlik

İlan: Sınıflandırma temelli yapay zeka uygulamaları, Jacobi sinir ağlarına dayalı sayısal çözüm yöntemleri ve matris işlemleri ile hata tahmini konularında çalışmaları bulunmak.

Çalışmalar: Karışık Gecikmeli Çok Fonksiyonlu İntegral Diferansiyel Denklemlerin Çözümü İçin Geliştirilmiş Jacobi Matris Yöntemi, Yapay Zeka ve Veri Bilimi Dergisi, Çelik boru bükme sürecindeki hataların tahmini için makine öğrenimi.