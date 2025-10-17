Kişiye özel kadroda sınav tekrarı

İlayda SORKU

İzmir Demokrasi Üniversitesi’nin Uygulamalı Psikoloji Anabilim Dalı için açtığı araştırma görevlisi ilanında şaibe tespit edildi. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), sınavın belirli bir kişiyi tarif edecek şekilde hazırlandığını ve adaylara eşit fırsat sunmadığını belirledi. Kurum, “sınavın hukuka, hakkaniyete ve insan haklarına aykırı” olduğunu tespit ederek sınavın yeniden yapılmasına karar verdi.

Başvuru sahibi, 31 Aralık 2024’te yayımlanan ilanda yer alan “psikoloji alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak” koşulunun kazanan aday tarafından sağlanmadığını belirtti. Ayrıca yazılı sınavda yöneltilen “bağımlılığa yönelik bir müdahale programı geliştirilmesi” sorusunun, kazanan adayın yüksek lisans alanına birebir denk geldiğini, bu nedenle sınavın tarafsızlığının ortadan kalktığını ifade etti.

ÜNİVERSİTE SAVUNDU KDK İKNA OLMADI

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü, ilana 26 kişinin başvurduğunu, kazanan adayın 89, başvuranın 55 puan aldığını açıklayarak sürecin mevzuata uygun yürütüldüğünü savundu. Ayrıca savunmada, soruların “haksız rekabet” yaratmadığı öne sürüldü. Ancak KDK, bu savunmayı yeterli bulmadı. Üç akademisyenden oluşan bilirkişi heyeti, sınav sorularının “spesifik” nitelikte olduğunu ve bazı adaylara avantaj sağladığını tespit etti. Raporda, “Sorular, tüm adayların ortak bilgi alanlarını ölçmek yerine belirli bir alt uzmanlık alanına yönelmiştir. Bu durum, sınavın nesnelliğini ve adaletini zedelemiştir” denildi.

Kamu Denetçilerinin hazırladığı raporda, üniversitenin işlemlerinin hukuka ve hakkaniyete uygun olmadığı belirtildi. KDK, üniversitenin sınavı yeniden yapması gerektiğini vurguladı. Kararda, Anayasa ve Yükseköğretim Kanunu’ndaki “eşitlik ve liyakat” ilkelerine atıf yapıldı; yükseköğretim kurumlarının belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamayacağı hatırlatıldı. KDK, üniversiteye karardan itibaren 30 gün içinde gerekli işlemleri yaparak sonucu bildirmesi gerektiğini bildirdi. Karar, başvurana, üniversiteye ve bilgi için Yükseköğretim Kurulu’na gönderildi.