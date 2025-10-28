Kıskanmak Dizisi 7. Bölüm Fragmanları Yayınlandı | Dizide Bugün Neler Olacak?

Kıskanmak dizisi 7. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Yeni bölümde gerilim, ihanet ve geçmişin sırları bir kez daha gün yüzüne çıkıyor. Halit ve Seniha arasındaki büyük yüzleşme, Paşazade ailesinin kaderini kökünden sarsacak olayların habercisi olacak. İzleyiciler, “Kıskanmak dizisi 7. bölümde neler olacak?” sorusunun cevabını merakla bekliyor.

MEDİHA’DAN SERT UYARI: “MÜKERREM, NÜZHET’TEN UZAK DUR!”

Konuşmaya başlayan Mediha, Mükerrem’i Nüzhet’ten uzak durması konusunda sert bir dille uyarır. Bu sahne, dizinin en çarpıcı dönüm noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Mediha’nın kararlı tavrı, hem Nüzhet’i hem de Mükerrem’i zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakır.

HALİT VE SENİHA ARASINDA BÜYÜK KRİZ

Onları ihbar edenin Seniha olduğunu öğrenen Halit, öfkesine yenilir ve Seniha’yı kapının önüne koyar. Ancak gidecek yeri kalmayan Seniha’nın yanında yine Nüzhet vardır. Bu sahneler, dizinin dramatik tonunu güçlendirirken, karakterler arasındaki güven duygusunun tamamen sarsıldığını gösterir.

GEÇMİŞİN SIRLARI ORTAYA ÇIKIYOR

Kıskanmak dizisinin 7. bölümünde, Kahya karakteri geçmişten gelen karanlık sırları açığa çıkarır. Cemal Paşazade’nin ölümüne Halit’in neden olduğunu söylemesi, Seniha ve Halit arasında büyük bir hesaplaşmayı başlatır. Bu yüzleşme, sadece iki kişiyi değil, tüm Paşazade ailesini etkileyecek kadar derindir.

FRAGMANLAR YAYINDA: KISKANMAK 7. BÖLÜMDEN NEFES KESEN GÖRÜNTÜLER

Kıskanmak dizisinin 7. bölümüne ait iki fragman da YouTube üzerinden yayınlandı. İlk fragman, Mediha ve Mükerrem arasındaki gerilimi ön plana çıkarırken; ikinci fragman, Halit ve Seniha arasındaki dramatik yüzleşmeye odaklanıyor. Her iki video da kısa sürede sosyal medyada trend listelerine girdi.

1. Fragman

2. Fragman

KISKANMAK 7. BÖLÜM KONUSU

Dizide, Seniha ve Halit geçmişle yüzleşirken, aralarındaki sırlar gün yüzüne çıkar. Kahya’nın itirafı sonrası Paşazade ailesinde taşlar tamamen yerinden oynar. Bu bölümde gerilim, ihanet ve intikam duygusu bir arada işleniyor.

KISKANMAK DİZİSİ 7. BÖLÜM ÖZETİ

Mediha, Mükerrem’e Nüzhet’ten uzak durması gerektiğini söylüyor.

Halit, Seniha’yı ihanetinden dolayı evden kovuyor.

Nüzhet, gidecek yeri kalmayan Seniha’nın yanında yer alıyor.

Kahya, Cemal Paşazade’nin ölümünde Halit’in rolü olduğunu açıklıyor.

Halit ve Seniha arasında tehlikeli bir hesaplaşma başlıyor.

Kıskanmak dizisi 7. bölüm ne zaman yayınlanacak?

Kıskanmak dizisi 7. bölümüyle 28 Ekim 2025 Salı günü (bugün) saat 20.00'de NOW TV'de yayınlanacak.

Yeni bölümde Halit ve Seniha arasında ne olacak?

Yeni bölümde Halit, Seniha’nın ihanetini öğrendikten sonra onu evden kovacak. Ancak bu karar, beklenmedik sonuçlara yol açacak.

Kahya’nın itirafı neyi değiştirecek?

Kahya’nın, Cemal Paşazade’nin ölümünden Halit’i sorumlu tutması, dizideki tüm dengeleri altüst edecek ve aile içinde büyük bir çatışma yaratacak.

Mediha neden Mükerrem’i uyarıyor?

Mediha, Mükerrem’in Nüzhet’le yakınlaşmasından rahatsız olur ve onu sert bir şekilde uyararak dizideki ilişkiler ağını derinden sarsar.