Kıskanmak dizisi uyarlama mı? Kıskanmak dizisi konusu ve dizi oyuncuları

Kıskanmak dizisini yeni keşfedenler için yayın günü, izleme seçenekleri, karakterler, öne çıkan sahneler ve reytinglere dair merak edilenleri tek sayfada derledik.

KONU VE TEMALAR Kıskanmak, aile içi dengelerin kırılganlığını kişisel hedeflerle çarpıştıran bir dram anlatısıdır. Hukuk fakültesini yarım bırakan Seniha Paşazade, annesi Mediha ile yaptığı anlaşmanın ardından okuluna dönüp avukat olma hayalini canlandırır. Ancak ağabeyi Av. Halit Paşazade’nin beklenmedik evliliği, miras planlarını ve ev düzenini altüst eder. Seniha’nın evde karşılaştığı müzisyen Nüzhet’in trajik hikâyesi ve Nalan yerine Mükerrem’le kıyılan nikâh, ailede gömülü kıskançlıkları yüzeye çıkarır. Dizi, “güç – sadakat – kıskançlık” üçgeni üzerinden karakterlerin psikolojik sınırlarını adım adım açar.

OYUNCULAR VE KARAKTERLER Özgü Namal – Seniha Paşazade

– Seniha Paşazade Selahattin Paşalı – Nüzhet

– Nüzhet Mehmet Günsür – Av. Halit Paşazade

– Av. Halit Paşazade Hafsanur Sancaktutan, Ayda Aksel, Hande Doğandemir, İpek Tuzcuoğlu, Beril Pozam, İştar Gökseven, Rozet Hubeş, Cem Uslu, Lila Gürmen, Zeynep Yüce Karakter evreni her bölümle genişliyor; yeni ilişkiler ve geri dönüşlerle motivasyonlar derinleşiyor.

YAYIN GÜNÜ VE İZLEME SEÇENEKLERİ Konu Bilgi Yayın günü Dizinin günü NOW TV haftalık akışında duyurulur; değişiklikler olabileceği için yeni hafta başlamadan kontrol etmek gerekir. Her salı saat 20.00'de yayınlanır. Nereden izlenir? Resmî yayıncı NOW TV’dir. Platformun dijital kanalları, kaçırdığınız bölümler için özet ve klipleri düzenli olarak paylaşır. Youtube içerikleri Yayın hakları elverdiği ölçüde fragman, sahne ve bölüm özeti videoları doğrulanmış kanallar üzerinden erişime açılır.

KISKANMAK DİZİSİ REYTİNG SONUÇLARI Reyting performansı, bölüm yayını sonrasında açıklanan ölçümlerle netleşir. Açıklanan verilerde Total, AB ve ABC1 kırılımları öne çıkar; haftalar arası karşılaştırma yaparken aynı gün ve saat dilimindeki rakiplerle kıyaslamak daha anlamlı sonuç verir. Dizi, 7 Ekim 2025 tarihli son yayınında 3,54 rating almıştır ve AB grubunda ilk sırada yer almıştır.

Başrollerde Özgü Namal, Selahattin Paşalı ve Mehmet Günsür yer alırken zengin yardımcı kadro hikâyeyi destekler. Kıskanmak dizisinin tüm bölümlerini, dizinin youtube sayfasından izleyebilirsiniz. Dizinin tüm bölümlerini izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

