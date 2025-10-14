Kıskanmak dizisi uyarlama mı? Kıskanmak dizisi konusu ve dizi oyuncuları

Giriş / Abone Ol
Kıskanmak dizisinin konusu nedir ve başrolde kimler oynuyor? Dizinin oyuncuları kimler? Dizi ne zaman, hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? Tüm detaylar haberimizde.

  14.10.2025 16:18
  • Giriş: 14.10.2025 16:18
  • Güncelleme: 14.10.2025 16:18
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: Kıskanmak Dizi X hesabı

Kıskanmak dizisini yeni keşfedenler için yayın günü, izleme seçenekleri, karakterler, öne çıkan sahneler ve reytinglere dair merak edilenleri tek sayfada derledik.

KISKANMAK DİZİSİ KISA ÖZET

Kıskanmak dizisi, Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Nadim Güç’ün üstlendiği, senaryosu Yılmaz Şahine ait Türkiye yapımı bir dram dizisi; yayın adresi NOW TV’dir (gün ve saat yayın akışında duyurulur). Aile içi dengeleri altüst eden beklenmedik bir evlilik ve geçmişten gelen sırlar, genç bir kadının hukuk eğitimine dönme hedefiyle çatışarak kıskançlık, güç ve sadakat temalarını keskinleştirir. Dizi, karakterlerin bastırılmış arzularını açığa çıkaran yüzleşmelerle ilerlerken, her bölümde duygusal gerilimi adım adım yükseltir.

KONU VE TEMALAR

Kıskanmak, aile içi dengelerin kırılganlığını kişisel hedeflerle çarpıştıran bir dram anlatısıdır. Hukuk fakültesini yarım bırakan Seniha Paşazade, annesi Mediha ile yaptığı anlaşmanın ardından okuluna dönüp avukat olma hayalini canlandırır. Ancak ağabeyi Av. Halit Paşazade’nin beklenmedik evliliği, miras planlarını ve ev düzenini altüst eder. Seniha’nın evde karşılaştığı müzisyen Nüzhet’in trajik hikâyesi ve Nalan yerine Mükerrem’le kıyılan nikâh, ailede gömülü kıskançlıkları yüzeye çıkarır. Dizi, “güç – sadakat – kıskançlık” üçgeni üzerinden karakterlerin psikolojik sınırlarını adım adım açar.

OYUNCULAR VE KARAKTERLER

  • Özgü Namal – Seniha Paşazade
  • Selahattin Paşalı – Nüzhet
  • Mehmet Günsür – Av. Halit Paşazade
  • Hafsanur Sancaktutan, Ayda Aksel, Hande Doğandemir, İpek Tuzcuoğlu, Beril Pozam, İştar Gökseven, Rozet Hubeş, Cem Uslu, Lila Gürmen, Zeynep Yüce

Karakter evreni her bölümle genişliyor; yeni ilişkiler ve geri dönüşlerle motivasyonlar derinleşiyor.

YAYIN GÜNÜ VE İZLEME SEÇENEKLERİ

KonuBilgi
Yayın günüDizinin günü NOW TV haftalık akışında duyurulur; değişiklikler olabileceği için yeni hafta başlamadan kontrol etmek gerekir. Her salı saat 20.00'de yayınlanır.
Nereden izlenir?Resmî yayıncı NOW TV’dir. Platformun dijital kanalları, kaçırdığınız bölümler için özet ve klipleri düzenli olarak paylaşır.
Youtube içerikleriYayın hakları elverdiği ölçüde fragman, sahne ve bölüm özeti videoları doğrulanmış kanallar üzerinden erişime açılır.

KISKANMAK DİZİSİ REYTİNG SONUÇLARI

Reyting performansı, bölüm yayını sonrasında açıklanan ölçümlerle netleşir. Açıklanan verilerde Total, AB ve ABC1 kırılımları öne çıkar; haftalar arası karşılaştırma yaparken aynı gün ve saat dilimindeki rakiplerle kıyaslamak daha anlamlı sonuç verir. Dizi, 7 Ekim 2025 tarihli son yayınında 3,54 rating almıştır ve AB grubunda ilk sırada yer almıştır.

KISKANMAK HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Güncel gün ve saat, NOW TV’nin yayın akışında yer alır; resmi sayfayı ziyaret ederek haftalık programı görebilirsiniz. Bunun dışında her salı saat 20.00'de yayınlanır.

KISKANMAK DİZİSİNİ ÇEVRİMİÇİ İZLEMEK MÜMKÜN MÜ?

Canlı yayın NOW TV’de yapılır. Bölüm özetleri ve sahneler, yayıncının belirlediği platformlarda çevrimiçi erişime sunulur.

KADRODA KİMLER VAR?

Başrollerde Özgü Namal, Selahattin Paşalı ve Mehmet Günsür yer alırken zengin yardımcı kadro hikâyeyi destekler.
Kıskanmak dizisinin tüm bölümlerini, dizinin youtube sayfasından izleyebilirsiniz. Dizinin tüm bölümlerini izlemek için buraya tıklayabilirsiniz.

KISKANMAK DİZİSİ 5. BÖLÜM FRAGMANI

