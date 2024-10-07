Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kışlada gıda zehirlenmesi şüphesi: 105 asker tedavi altında

Kayseri'de yedikleri yemek sonrası kusma ve mide bulantısı şikayetiyle 105 asker tedavi altına alındı.

Güncel
  • 07.10.2024 10:41
  • Giriş: 07.10.2024 10:41
  • Güncelleme: 07.10.2024 10:44
Kaynak: İHA
Kışlada gıda zehirlenmesi şüphesi: 105 asker tedavi altında
Fotoğraf: İHA

Kayseri'de yemek sonrası rahatsızlanan 105 asker tedavi altına alındı

Edinilen bilgiye göre, 1. Komando Tugayı Köşk Kışla'da askerler, dün akşam saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşayınca durumu yetkililere bildirdi.

Kışlaya çok sayıda ambulans sevk edilirken, 105 asker, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla şehirde bulunan hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

BirGün'e Abone Ol