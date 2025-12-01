Kışlada şiddet iddiası

İstanbul’a zorunlu askerlik görevini yapan V.B.’nin görevli olduğu birlikte şiddete maruz kaldığı iddia edildi. Aile suç duyurusunda bulundu.

İzmir’den gelerek 8 Kasım’da İstanbul Sarıyer’deki birliğine teslim olan V.B.’nin 11 gün sonra ailesi aranarak “çocuğunuzun psikolojisi bozuldu, iletişim kuramıyoruz” denildi. İstanbul’a gelen aile, Ayazağa’daki 3. Kolordu Komutanlığı nizamiyesinde görüştükleri oğullarının durumunu şu sözlerle aktardı: “Morali çok bozuktu. Konuşturmaya çalıştık, durgundu. Sabah tekrar yanına gittiğimizde çocuk kışladan morluklar içinde çıktı. Konuşamıyor, yürüyüşü ve bakışları değişmişti. Sadece tavana bakıyordu.”

“RAPOR ALDIRILMADI”

Ailenin beyanına göre V.B., 21 Kasım gecesi koğuşta diğer askerler tarafından darp edildi. Ardından uzman çavuş tarafından hastaneye götürüldü. Baba M.B., savcılığa sunduğu dilekçede hastane sürecini şöyle anlattı: “Oğlumun yanında bölük komutanı ve astsubay vardı. Komutan, oğlumun kafasını duvara vurduğunu söyledi. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi’ne götürdüler. Oğlum bilinci kapalı şekilde dolaşıyordu. Darp raporu alamadım. Psikolog yalnızca birkaç soru sordu, sonra oğlumu Bakırköy Devlet Hastanesi’ne sevk etti.”

Aile, Bakırköy Devlet Hastanesi’ne giriş yaptıklarında doktorun darp raporu ve travma bulgularını sorduğunu, yeni film çekimleri istendiğini ancak yatış kararı verildiğini belirtti. Aile, refakatçi kabul edilmemesi nedeniyle yatışı reddettiğini, darp raporu talebinin de astsubay tarafından engellendiğini ifade etti.

“BİLEKLERİNDE İP İZLERİ”

Ailenin iddiasına göre V.B., hastanede askerlerin elinden kaçıp 4. kattan atlamaya çalıştı. Askerler tarafından zapt edilen vücudunda morluklar ve bağ izleri bulunan V.B.’nin durumunu baba şöyle anlattı:

“MR çekildi, kafa travması vardı. Kafası kıpkırmızıydı, çok dövülmüştü. Bileklerinde ip izleri vardı. Dirseklerinde ve ellerinde morluklar vardı. Bize ‘Ya bir ay Bakırköy’e yatıracaksınız, çocuğunuzu göremeyeceksiniz ya da koğuşa geri götüreceğiz’ dediler. Refakatçi alınmadığı için koğuşa dönmek zorunda kaldık.”

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Aile, koğuş arkadaşlarının ve uzman çavuşun ifadelerinin birbiriyle çeliştiğini söyledi. İddiaya göre koğuş arkadaşları V.B.’nin kafasını duvara vurduğunu, uzman çavuş ise avuç içiyle kendi gözüne vurduğunu savundu. Aile, Bakırköy’deki doktorun “Bu çocuk kendi kendini bu hale getiremez, savcı ister misiniz?” dediğini ancak astsubayın sürece müdahale ettiğini öne sürdü.

Kafa travması geçiren V.B.’nin sağlık durumundan endişe eden aile, oğullarının tekrar kışlaya dönmesinden tedirgin olduklarını ifade etti.