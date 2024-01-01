Kısmen donan Kars Çayı'nda yiyecek arayan ördekler görüntülendi

Kars'ta, soğuk havanın etkisiyle kısmen buzla kaplanan Kars Çayı'nda yeşilbaş ördekler yiyecek ararken görüldü.

Kentte dondurucu soğuklar, yaban hayatını da olumsuz etkiledi. Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü kentte bazı sulak alanlar buz tuttu.

Sulak alanların buzla kaplanması nedeniyle, göç etmeyerek kentte kalan yaban kuşları ve ördekler, yiyecek bulmakta zorluk çekti.

Paşaçayır Mahallesi'nden geçen Kars Çayı'nın donmayan bölümünü kullanan yeşilbaş ördekler, yavrularıyla yiyecek aradı.

Çok sayıda ördeğin buzlar arasında yiyecek araması objektiflere yansıdı.