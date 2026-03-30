Kısmetse Olur eski yarışmacısı Ayça Beğen hastaneye kaldırıldı: Sağlık durumuna ilişkin açıklama

Kamuoyunda Kısmetse Olur programıyla tanınan internet ünlüsü Ayça Beğen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın ardından hastaneye kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası tedavi altına alınan Beğen’in durumuna ilişkin yapılan açıklamada, sürecin kontrol altında olduğu ve tedavinin olumlu yönde ilerlediği belirtildi.

İntihar girişiminde bulunduğu iddia edilen Ayça Beğen’in Instagram hesabından yapılan açıklamada, kamuoyunda yer alan asılsız bilgilere itibar edilmemesi istenerek, şu ifadelere yer verildi:

“Bys Media Group olarak, sosyal medya dünyasının sevilen isimlerinden Ayça Ekin Beğen'in sağlık durumuna ilişkin kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Kendisi şu an hastanede tedavi altında olup, gerekli tüm tıbbi müdahaleler uzman ekipler tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Genel sağlık durumu kontrol altına alınmış olup, sürecin olumlu yönde ilerlediğini belirtmek isteriz. Kamuoyunda yer alan asılsız bilgilere itibar edilmemesini rica eder, gösterilen ilgi ve hassasiyet için teşekkür ederiz.”