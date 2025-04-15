Kısmi af geliyor: 55 bin hükümlüye tahliye yolu açılıyor

Adalet Bakanlığı, ceza yargı paketi/infaz indirim paketine ilişkin çalışmasını tamamladı.

Now Haber’den Alican Uludağ’ın haberine göre, taslakla 55 bin hükümlünün tahliye edilmesinin yolu açıldı.

Taslağa göre, 31 Temmuz 2023 tarihinden önce suç işleyen ve halen cezaevinde hükümlü olanlar 3 yıl erken denetimli serbestlik kapsamına alınacak.

Yine mükerrer suçlardan dolayı cezasının 4/4'ünü çekenlerin de tahliye edilmesinin önü açılıyor.

Bakanlığın çalışmayı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktaracağı ve onayının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) milletvekillerinin imzasına sunacağı öğrenildi.

HASTA TUTUKLULAR

Diğer yandan çalışmada, hasta tutuklularla ilgili düzenlemenin de yer alacağı ancak bundan terör hükümlülerinin yararlanmayacağı belirtildi.

Cuma günü (18 Nisan) DEM Heyeti ile görüşme yapacak Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un taleplerin ardından "terör hükümlüsü hasta tutuklular" sorununu gündeme alması ve sorunu Adli Tıp yoluyla çözmesi bekleniyor.

300 bin kapasitesi bulunan cezaevlerinde şuan yaklaşık 403 bin tutuklu ve hükümlü var. Yani 103 bin tutuklu ve hükümlü, kapasiteyi aşıyor.

TBMM'nin tatile girmesi öncesi paketin yasalaşması bekleniyor.