Kiss grubunun kurucu üyesi ve gitaristi Ace Frehley yaşamını yitirdi

Kiss grubunun 74 yaşındaki kurucu üyesi ve gitaristi Ace Frehley'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

Kiss'in gitaristi Frehley'nin ailesi, müzisyenin ölümüne ilişkin açıklamada bulundu.

Gitaristin yaşamını yitirdiği aktarılan açıklamada, "Ace'in hatırası sonsuza kadar yaşayacak." ifadesi kullanıldı.

Paul Stanley, Gene Simmons, Ace Frehley ve Peter Criss tarafından 1973'te New York'ta kurulan grup, makyajları ve sahne kostümleriyle büyük ün kazanmış ve dünya çapında 90 milyonu geçen albüm satışlarıyla 24 altın plakla ödüllendirilmişti.

Frehley, 1982'de gruptan ayrılmış ancak 1996'da geri dönerek 2002'ye kadar grupla birlikte performans göstermişti.