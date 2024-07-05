Kitaba kota, tutuklulara pişmanlık dayatması

Haber Merkezi

Van, Patnos, Ahlat, Bayburt, Rize Kalkandere ve Trabzon Beşikdüzü Cezaevlerindeki hak ihlalleri raporlaştırıldı. Van Barosu, ÖHD Van Şubesi ve Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin raporunda tutukluların tecrit altında tutulduğuna dikkat çekildi.

Raporu okuyan ÖHD Van Şube üyesi Ersin Biricik, tutuklulara 3 ile 10 kitap arasında kota tanındığını, birçok cezaevinde de Kürtçe kitap ve mektupların tercüman olmadığı gerekçesi ile verilmediğine dikkat çekti. Yeni Yaşam, Evrensel, BirGün gazetelerinin de tutuklulara verilmediğini kaydeden Biricik 30 yıllık tutsaklar başta olmak üzere birçok tutsağa “pişmanlık” dayatılmak istendiğini aktardı.