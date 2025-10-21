Kitabın Rüyası, Altın Portakal’da 30 Ekim’de seyirciyle buluşuyor

Aslı Atasoy’un yönettiği ve Stockholm City ile Valencia Indie Film Festivallerinden En İyi Belgesel ödülleriyle dönen Kitabın Rüyası, 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında 30 Ekim Perşembe günü seyirciyle buluşacak.

Gazeteci ve yönetmen Aslı Atasoy’un imzasını taşıyan film, dünyanın en üretken kitap kapağı tasarımcısı Birol Bayram özelinde kitap kapaklarını odağına alıyor.

Ulusal Belgesel Yarışması’nda yarışacak olan Kitabın Rüyası, geçtiğimiz haftalarda Stockholm City Film Festivali ve Valencia Indie Film Festivali (VALÈIFF)’te En İyi Belgesel Ödülü kazandı.

Valencia’daki gösterime katılım, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği ile gerçekleştirildi.

Gazeteci ve yönetmen Aslı Atasoy

Aslı Atasoy, gazetecilikten gelen gözlem gücünü sinemanın diliyle birleştiriyor. Kitabın Rüyası, Türkiye’nin en üretken kapak tasarımcılarından Birol Bayram’ın 26 yıllık yaratım serüvenini merkezine alarak, bir sanatçının kişisel yolculuğundan yola çıkıyor ve kitap kapakları üzerinden edebiyatın görsel belleğine uzanıyor.

Yaklaşık 6 bin kitap kapağının hikâyesi, sessiz bir üretimin kültürel hafızada nasıl yankı bulduğunu görünür kılıyor.

Aslı Atasoy’un bağımsız gazeteci kimliğinden doğan estetik ve sorgulayıcı yaklaşımı, filmi bir portre olmaktan çıkarıp tasarım ve bellek üzerine düşünsel bir alana taşıyor.

Kitabın Rüyası'nda sanat dünyamızın önemli isimleri Zeynep Atakan, Ahmet Ümit, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Yekta Kopan, Horasan, Sevengül Sönmez, Selçuk Altun, Tibet Sanlıman ve Gamze Varım görüşleri ile yer alıyor.