‘Kitabın Rüyası’ filmi Altın Portakal’da

Yunis ALAÇAM

Gazeteci ve yönetmen Aslı Atasoy’un yönettiği ve Stockholm City Film Festivali ile Valencia Indie Film Festivali'nden En İyi Belgesel ödülleriyle dönen Kitabın Rüyası, 62. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında 30 Ekim'de seyirciyle buluşuyor. Film Ulusal Belgesel Yarışması’nda yarışacak.

Kitabın Rüyası, Türkiye’nin en üretken kapak tasarımcılarından Birol Bayram’ın 26 yıllık yaratım serüvenini merkezine alarak, bir sanatçının kişisel yolculuğundan yola çıkıyor ve kitap kapakları üzerinden edebiyatın görsel belleğine uzanıyor. Yaklaşık 6 bin kitap kapağının hikâyesi, sessiz bir üretimin kültürel hafızada nasıl yankı bulduğunu görünür kılıyor.

Atasoy’un bağımsız gazeteci kimliğinden doğan estetik ve sorgulayıcı yaklaşımı, filmi bir portre olmaktan çıkarıp tasarım ve bellek üzerine düşünsel bir alana taşıyor. Kitabın Rüyası'nda sanat dünyamızın önemli isimleri Zeynep Atakan, Ahmet Ümit, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Yekta Kopan, Horasan, Sevengül Sönmez, Selçuk Altun, Tibet Sanlıman ve Gamze Varım görüşleriyle yer alıyor.