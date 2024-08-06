Kitabında vergi vermek yok

AKP’den adaylık çabası başarısız olan Demirci’nin de vergi kaçırdığı öğrenildi. 6,7 milyar TL’lik kamu ihalesi alan Demirci’ye ait şirket, yalnızca 134,8 milyon TL kazanç beyan ederken 31,7 milyon TL vergi ödemiş.

AKP iktidarında kamu ihaleleri ile servetlerine servet katan şirketlerin vergi ödemediğini ortaya koyan belgelere bir yenisi daha eklendi. AKP’den milletvekili olma girişimleri 2015 ve 2023 yıllarında başarısızlıkla sonuçlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” kitabıyla verdiği pozla tanınan Veysel Demirci’ye ait şirketin de vergiden kaçındığı ortaya konuldu.

Veysel Demirci’ye ait Ziver İnşaat Taahhüt Madencilik Turizm Pazarlama Sanayi isimli şirketin 2021-2023 döneminde ödediği verginin, kazancının yanında adeta devede kulak kaldığı öğrenildi.

2021-2023’TE 6,7 MİLYAR TL

İktidara yakınlığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan sevgisi ile bilinen Veysel Demirci’ye ait Ziver İnşaat, 2021-2023 döneminde toplam 6 milyar 777 milyon 838 bin TL’lik kamu ihalesi aldı. Şirketin 2021-2023 döneminde aldığı 6,7 milyar TL’lik kamu ihalesinin yıllara göre dağılımı ise şöyle:

• 2021: 633 milyon 983 bin TL

• 2022: 3 milyar 177 milyon 978 bin TL

• 2023: 2 milyar 965 milyon 875 bin TL

VERGİ DEVEDE KULAK

2021 ve 2023 yıllarını da kapsayan üç yıllık döneminde 6,7 milyar TL’lik kamu ihalesi alan şirketin aynı dönem yaptığı gelir beyanları ve ödediği vergi miktarı dikkati çekti. Buna göre, Ziver İnşaat 633 milyon 983 bin TL’lik ihale aldığı 2021 yılında 9,2 milyon TL kazanç beyan ederek yalnızca 2 milyon 308 bin 866 TL vergi ödemesi yaptı.

Tablo, 2022 ve 2023 yıllarında da değişmedi. Toplam 3 milyar 177 milyon 978 bin TL’lik ihale aldığı 2022 yılında Ziver’in beyan ettiği kazan. 100,7 milyon TL, ödediği vergi ise 23 milyon 175 bin 438 TL oldu. Şirketin 2 milyar 965 milyon 875 bin TL’lik ihale aldığı 2023 yılında beyan ettiği kazanç ve ödediği vergi ise sırasıyla 24,8 milyon TL ve 6 milyon 222 bin 91 TL olarak gerçekleşti.