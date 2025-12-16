Kıtalararası Kupa sahibini buluyor

2025 FIFA Kıtalararası Kupa finalinde yarın Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile Brezilya ekibi Flamengo karşı karşıya gelecek. Katar’ın Al Rayyan kentindeki Ahmad bin Ali Stadı’nda oynanacak final mücadelesi, TSİ 20.00’de başlayacak.

Güney Amerika futbolunun son Libertadores Kupası şampiyonu Flamengo, turnuvaya ikinci turdan dahil oldu. Kırmızı-siyahlı ekip, bu turda Meksika temsilcisi Cruz Azul’u 2-1 mağlup ederek adını play-off aşamasına yazdırdı.

Flamengo, yarı final niteliği taşıyan play-off etabında ise Mısır’ın Pyramids takımını 2-0’la geçerek finale yükselmeyi başardı.

Avrupa kıtasını temsil eden PSG ise Şampiyonlar Ligi’nde elde ettiği şampiyonluk sayesinde turnuvada doğrudan final oynama hakkı kazandı. Fransız ekibi, kulüp tarihine geçen Avrupa zaferinin ardından Kıtalararası Kupa’yı da kazanmak istiyor.

Katar’da oynanacak final, farklı futbol kültürlerini bir kez daha karşı karşıya getirecek.

Turnuvanın son şampiyonu ise geçen yılki finalde Meksika ekibi Pachuca’yı 3-0 mağlup eden İspanyol devi Real Madrid olmuştu.