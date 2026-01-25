Kitap da yandaştan

Antep’teki AKP’li Mehmet Tahmazoğlu’nun yönettiği Şahinbey Belediyesi’nin yandaş A Haber ile Sabah gazetesinin de bağlı olduğu Turkuvaz Medya ile Diyanet’e bağlı Diyanet Vakfı’na milyonlarca lira ödediği anlaşıldı.

Şahinbey Belediyesi, 13 Ocak’tan doğrudan temin usulüyle “İlkokul 4’üncü Sınıflar İçin Yarıyıl Tatil Kitabı Alımı İşi” adı altında Turkuvaz Haberleşme Ve Yayıncılık Anonim Şirketi’ne 5 milyon 850 bin TL ödedi. AKP’li belediyenin milyonlarca lira ödediği A Haber, ATV, Sabah ve Takvim gazetelerinin bağlı olduğu Turkuvaz Medya iktidara yakınlığıyla biliniyor.

Belediye, 15 Ocak’ta ise “İlkokul 2’nci Sınıflar İçin Yarıyıl Tatil Kitabı Alımı İşi” adı altında Diyanet’e bağlı Türkiye Diyanet Vakfı’na 4 milyon 420 bin TL ödedi.

AKP’li Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu.

KAYNAK AKITILDI

“AKP’li Şahinbey Belediyesi bol keseden doğrudan teminlere devam ediyor” diyen Şahinbey Belediye Meclisi’nin eski Meclis Üyesi CHP’li Uğur Kalkan, şunları söyledi: “Şahinbey Belediyesi herhangi bir dağıtım yapacağı zaman ‘Acaba yine kimleri zengin etti’ diye düşünmemek elde değil. İlkokullar için dağıtım yaptığı kitaplarda da gelenek bozulmadı. Diyanet Vakfı, Turkuvaz Medya bu ihalelerden mahrum bırakılmadı. Daha önce de ihale yaptığı ve dağıttığı şeylerin yine kendi düşüncelerine yakın firmalar olduğunu kamuoyuyla paylaşmıştık. Şahinbey Belediyesi Türkiye’nin en çok arsa satan belediyelerinin en üst sıralarında olan bir belediye. Bir yandan arsa satıyor öteki yandan bu kaynaklar ihale yoluyla böyle firmalara aktarılıyor. Ben buradaki düşünceyi halka bir şeyler dağıtmaktan çok birçok yandaş firmanın kalkındırılması olarak görüyorum. Şahinbey Belediyesi ve belediye başkanı bu anlayışlarını değiştirmek zorundadırlar. Halkın refah seviyesini yükseltecek konulara kafa yormaları ilçemizin ve hemşerilerimizin daha çok faydasına olacaktır.”