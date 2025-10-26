Kitap düşmanı cahiller: Türlerin Kökeni adlı bir kitabı Darwin'in kitabı zanneden faillerden yayınevine mermili tehdit

İzmir Kitap Fuarı'nda "Türlerin Kökeni" adlı kitabı yayımlayan Livera Yayınevi'ne mermili tehditte bulunuldu.

Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce, Kim Bo Young'un "Türlerin Kökeni" adlı kitabına mermi çakıldı ve yayınevinin standına bırakıldı.

Tehditle ilgili emniyete bildirimde bulunulup şikayetçi olundu.

Gelişmeyi çevirmen Nuray Öngoğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

DARWIN'İN "TÜRLERİN KÖKENİ" KİTABI SANDILAR

Faillerin söz konusu tehdidi, Charles Darwin'in "Türlerin Kökeni" adlı evrimi anlatan kitabı nedeniyle yaptıkları düşünülüyor. Söz konusu tehdit tepkilerin yanı sıra bu nedenle de sosyal medyada gündem oldu. Oysa söz konusu kitap Koreli yazar Kim Bo Young'un bilim kurgu eseri ve robotlarla ilgili.