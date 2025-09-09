Kitap fuarı 27 Eylül’de Samsun'da başlayacak

Düzgün KARABULUT

Tüyap Fuarcılık Grubu’nun Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlediği ve her biri kendi bölgesinin en önemli kültürel etkinliği haline gelen Tüyap Kitap Fuarları, Diyarbakır, Samsun ve İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Marmara bölgelerinin kültürel yaşamına büyük katkı sunacak olan fuarlar, yayınevlerine okurlarıyla doğrudan buluşma, kitapseverlere ise on binlerce esere ulaşma ve sevdikleri yazarlarla tanışma imkânı sağlayacak.

Karadeniz Kitap Fuarı, 27 Eylül - 5 Ekim tarihleri arasında Tüyap Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Bu yıl 10. kez düzenlenecek olan fuar, Karadeniz’in çeşitli kentlerinden gelecek on binlerce okuru 250’ye yakın yayınevi ve yüzlerce yazarla buluşturacak. Fuarda panel, söyleşi, atölye ve imza günlerinden oluşan zengin bir etkinlik programıyla bölgenin kültürel nabzını tutacak.