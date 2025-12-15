Kitap fuarı etkinliklerle sürüyor

Yunis ALAÇAM

Bu yıl 42’ncisi yapılan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 21 Aralık’a kadar kitapseverleri ağırlıyor.

Bine yakın yayınevi, marka ve sivil toplum kuruluşunun yer aldığı fuarda bugünün programından öne çıkanlar şöyle: Karadeniz Salonu’nda saat 13.00’te çocuklar için ‘Masala Katıl, Kedi Ol, Doğayı Ve Dostlarımızı Sev’ etkinliği düzenlenecek.

‘Hayatı Algılamada Edebiyatın Yeri’ başlıklı panel ise saat 18.00’de aynı salonda Ayşe Kulin, Halil İbrahim Özcan ve Haydar Ergülen katılımıyla yapılacak.