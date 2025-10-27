Kitap fuarı Osmangazi’de

Kültür Sanat Servisi

Bursa Osmangazi Belediyesi ve Yayıncılar Kooperatifi iş birliğiyle ilk kez düzenlenen Osmangazi Kitap Fuarı, ‘Edebiyatın Kalbi, Osmangazi’ sloganıyla 1-9 Kasım tarihleri arasında Osmangazi Meydanı’nda gerçekleştirilecek. Fuar yazarları, yayınevlerini ve okurları bir araya getirecek.

Osmangazi Kitap Fuarı’nı geleceğe bırakacakları en değerli kültürel miraslardan biri olarak gördüklerini belirten Belediye Başkanı Erkan Aydın, "Edebiyatın ve kitabın gücünü gelecek kuşaklara taşımayı görevlerimizden biri olarak görüyoruz. Kitaplar sadece bilgi değil, aynı zamanda düşünce, kültür ve bilinç aktarımıdır. Fuarda 80’den fazla yayınevi, 60 yazar, 40 söyleşi ve binlerce kitap olacak" dedi.