Kitap fuarında ‘çocukluk’ şenliği

Kültür Sanat Servisi

İstanbul'un gelenekselleşen kültür etkinliklerinden biri olan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 41’inci yılında okurlarını "Çocukluk Şenliktir!" temasıyla karşılamaya hazırlanıyor. 2-10 Kasım tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek olan fuar, bu yıl çocuk edebiyatının usta kalemi Yalvaç Ural'ı ‘Onur Yazarı’ olarak ağırlayacak. Yalvaç Ural'ın masalsı dünyası ve çocuk ve gençlik edebiyatına yaptığı katkılar bu sene fuarın ana eksenini oluşturacak. Fuar, Yalvaç Ural’ın katılımıyla düzenlenecek kültür etkinliklerine de ev sahipliği yapacak.

Tüyap Fuarcılık Grubu ve Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen organizasyonun bu seneki en dikkat çekici özelliklerinden biri, Azerbaycan'ın onur konuğu ülke olarak belirlenmesi. Azerbaycan Kültür Bakanlığı himayesinde organize edilecek özel program, fuarın ilk üç gününde ziyaretçilere ülkenin zengin edebi mirasını keşfetme fırsatı sunacak. Azerbaycan’ın zengin kültürel mirası ve edebiyatını daha yakından tanıma fırsatı bulacaklar. Dünyanın dört bir yanından yayıncılar da fuar kapsamında Türkiye'den yayıncılarla bir araya gelerek olası iş birliği fırsatlarını görüşecek. Fuar kapsamında, yurt içi ve yurt dışından katılımcı yayınevleri ile edebiyat dünyasının önemli yazarları, okurlar ile bir araya gelecek. Yüzlerce kültür etkinliği ve imza günü ile kitapseverler unutulmaz bir deneyim yaşayacak. Fuar, panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan yüzlerce kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak.

USTALAR DA FUARDA

Ercan Kesal, Latife Tekin, Gülten Dayıoğlu, Mine Söğüt, Murat Menteş gibi Türk edebiyatının usta isimlerinin yanı sıra, Adora Yağmur, Beyza Alkoç ve Selin Solaris gibi genç yazarlar da fuarda okurlarıyla buluşacak. Dokuz gün boyunca sürecek etkinlik ve imza günlerinde binlerce yazar, okurlarıyla bir araya gelme fırsatı yakalayacak.

İstanbul Kitap Fuarı bu yıl çocuk ve gençlik edebiyatının önde gelen isimlerinin yanı sıra dünya edebiyatında yer edinmiş usta kalemleri de ağırlayacak. Çocuk ve gençlik edebiyatının sevilen ismi Vladimir Tumanov, dünyaca ünlü illüstratör Benji Davies, Avrupa Birliği Edebiyat Ödülü sahibi Dimitris Sotakis ve çok satan kitapların yazarı Adam Fawer gibi isimler, okurlarıyla buluşacak. Bu yıl fuarın programında dikkat çeken bir yenilik, tematik günler konsepti. Yapay Zeka ve Robotik Uygulamalar'dan Fantastik Edebiyat'a, Polisiye'den Manga ve Anime'ye uzanan geniş bir yelpazede düzenlenecek özel etkinlikler, farklı ilgi alanlarına sahip okurları bir araya getirecek. "İş'te Kitap" ve "İçinden Lezzet Geçen Kitaplar" gibi özgün başlıklar altında düzenlenecek söyleşiler de fuar programını zenginleştirecek. Fuarın dikkat çeken bir diğer yeniliği ise "İllüstratörler Duvarı" projesi. Bu özel alanda, genç illüstratörler eserlerini sergileme ve yayıncılık sektörünün önde gelen temsilcileriyle tanışma fırsatı bulacak. Bu girişim, Türk yayıncılık dünyasına yeni yetenekler kazandırmayı hedefliyor. Fuar kapsamında, 2-3-4 Kasım tarihlerinde açık olacak uluslararası salonda bu sene yurt dışından Romanya, İran, Hırvatistan, Çin, İngiltere’den yayınevleri yer alacak ve önemli telif anlaşmalarına imza atacaklar. Bu yayınevleri düzenleyecekleri söyleşiler ile ilgili ülkelerdeki yayıncılık pazarının durumu hakkında bilgiler paylaşacaklar. Fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engelli ziyaretçiler için giriş ücretsiz olacak. 10 Kasım 2024 Pazar akşamı saat 19.00'da sona erecek fuarın detaylı programına www.istanbulkitapfuari.com adresinden ulaşılabilecek.

∗∗∗

BAZI YAYINCILAR TEPKİLİ

Küçük ve orta ölçekli çok sayıda yayınevi ‘ticarileşen fuar kültürü’ nedeniyle 41. TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı’na katılmayacağını duyurdu. Bunlar arasında Ayrıntı Yayın Grubu, Demos Yayınları, Net Çocuk Yayınları, Puslu Yayıncılık ve Notos Kitap yer aldı.

İstanbul Tüyap Kitap Fuarı’na katılmayacağını bir açıklamayla duyuran Notos Kitap, bu kararı almasının nedenlerini ekonomik zorluklar ve fuarların tek taraflı yönetim anlayışına bağladı. Yapılan açıklamada, “Yayınevlerini her geçen gün zor koşullara mahkûm eden ekonomik zorlukların aşılması artık neredeyse bir mucizeye dönüşmüş durumda. Bu nedenle, Tüyap Kitap Fuarı’na katılmıyoruz ve gelecekte de katılmayı düşünmüyoruz” denildi. Notos Kitap, 18 yıldır edebiyat alanında yayımlarıyla tanınan bir yayınevi olarak, tek güvencelerinin nitelikli edebiyat ve okurları olduğunu vurguladı. Ayrıca, Tüyap’ın fuarları tek yanlı bir anlayışla sürdürdüğünü belirterek, “Yayınevlerinin çıkarını gözeten bir yaklaşım artık yok” ifadesine yer verdi.