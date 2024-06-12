Kitap yasakları hakkındaki kitap yasaklandı

ABD'nin Florida eyaletinde kitap yasakları hakkındaki Ban This Book (Bu Kitabı Yasakla) isimli kitap bir öğrenci velisinin itirazı sonucunda yasaklandı.

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) Alan Gratz'ın yazdığı Ban This Book (Bu Kitabı Yasakla) adlı çocuk kitabı bir öğrenci velisinin itirazı sonucunda okul yönetimi tarafından yasaklandı.

Jennifer Pippin isimli bir velinin itirazı üzerine Indian River okul yönetim kurulu, 3’e 2 oyla Gantz’ın kitabının raflardan kaldırılmasına karar verdi. Oylama, bölgenin kitap inceleme komitesinin kitabın yasağının kaldırılmasına karar vermesine rağmen gerçekleşti.

Tallahassee Democrat'ın haberine göre, okul yönetimi bu kararı, Gratz'ın kitabında yasaklanan diğer kitaplara değinilmesi sebebiyle aldı.

ABD’DE KİTAP SANSÜRÜ ARTIYOR

ABD’de kitap yasakları son yıllarda hız kazandı.

Amerikan Kütüphane Derneği’nin bu yılın başlarında yayınladığı verilerde, 2023 yılında ABD'deki halk kütüphanelerinde sansürlenen kitap sayısında büyük bir artış olduğunu belirtti.

Sansüre hedef olan kitapların sayısı bir önceki yıla (2022) göre yüzde 92 oranında artarak 2023 yılında tüm kitap itirazlarının yaklaşık yüzde 46'sını oluşturdu.

Veriler ayrıca, 2023 yılında sansürlenmesi beklenen 4 bin 240 benzersiz kitap başlığının yanı sıra kütüphane kitaplarının, materyallerinin ve kaynaklarının sansürlenmesi için bin 247 talep olduğunu da kaydetti.