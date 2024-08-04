Kitapların ismi bile ilana yazıldı

YÖK’ün uyarılarına rağmen üniversitelerdeki kişiye özel ilanların sonu gelmiyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde ve Trakya Üniversitesi’nde verilen akademisyen ilanlarının şartlarında çalışma ve kitapların ismine de yer verildi.

Üniversitelerdeki kişiye özel ilanlarla kadro alımları bitmek bilmiyor. AKP’nin, “her kente bir üniversite” politikası kapsamında sayıları giderek artan ancak eğitim kaliteleri tartışılan üniversitelerin “kişiye özel kadro” olarak nitelendirilen ilanlarla yaptığı alımlara bir yenisi daha eklendi. İlanlarda kadro verilecek kişilerin çalışmalarının başlıkları dahi yazıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Resmi Gazete’de ilan yayımlayarak profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alacağını duyurdu. İlahiyat Fakültesi, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi Anabilim Dalı için açılan doçent ilanında, “Çocuklarda inanç gelişimi, kadın dindarlığı ve psikolojik iyilik halleri üzerine çalışmış olmak” şartı arandı.

İlanın şartlarını karşılayan H.A.Ç.’nin, “İlkokul çocuklarının inanç gelişimi: Psiko-teolojik bir yaklaşım” başlıklı yüksek lisans tezi bulunuyor. H.A.Ç.’nin doktora tezinin başlığı ise “Kur’an kurslarına devam eden kadınlar arasında dindarlık biçimleri, dini başa çıkma faaliyetleri ve psikolojik iyilik halleri” olduğu öğrenildi.

ARANAN İSİM BELLİ

İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Psikolojisi Anabilim Dalına alınacak diğer doçent için ise “Çocuklarda ölüm psikolojisi, varoluşçu psikoloji ve din üzerine çalışmış olmak” şartı arandı. Şartları karşılayan S.Y.’nin doktora tezinin başlığı ise “Çocukların bilişsel ve dini gelişiminde ölüm olgusu.” S.Y.’nin ayrıca “Irvin D. Yalom’un Psikoterapi Yaklaşımında Varoluşsal Kaygı ve Din” isimli bir kitabı da bulunuyor.

Trakya Üniversitesi Uzunköprü Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü için açılan doçent ilanına, “Pazarlama bilim/sanat alanında Doçent unvanı almış, Boykot davranışı ile çevrimiçi etkinlik üzerine çalışma yapmış olmak” şartları arandı.

Şartları karşılayan P.Y.K’nin İngilizce olarak, “Tüketici etnosentrizminin boykot davranışındaki rolü: Ya yerel bir işletme aşırı davranırsa?” ve “Sosyal Medya Katılımının Sosyal Faydalar ve Davranışsal Niyetler Üzerindeki Etkileri: Çevrimiçi Etkinlikler Örneği” başlıklı çalışmaları bulunuyor.