Kitaplarını fırlattılar

Haber Merkezi

Ataması yapılmayan öğretmenler Ankara Ulus Atatürk heykeli önünde tekrar bir araya geldi. Öğretmenler KPSS'ye hazırlandıkları kitapları meydana attı.

Burada öğretmenlere destek veren CHP milletvekili Suat Özçağdaş, "Türkiye'deki bütün bu öğretmenlerin haklarını yiyorsunuz. Düzenli olarak yalan söylüyorsunuz. Bu son atamada bile 25 bin diyerek yalan söylediniz. Bu yalan iktidarını sürdürmek için, bu tepkileri susturmak için Mehmet Şimşek diyor ki 'Ben bunlar için kaynak bulamıyorum.' Sen Ekrem İmamoğlu'ndan kurtulmak için 50 milyar dolar buluyorsun da bu öğretmenler için 1-2 milyar dolar mı bulamıyorsun?" dedi.