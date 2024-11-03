Kitaplarla buluşma

HABER MERKEZİ

41. TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı dün kapılarını okuyuculara açtı. 10 Kasım’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuar, bu yıl da kitapseverler, yazarlar, yayıncılar, edebiyat ve kültür-sanat dünyasından pek çok kişi için önemli bir buluşma noktası olacak.

Fuar süresince Büyükçekmece TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde yurt içi ve yurt dışından birbirinden değerli yayınevleri, ünlü yazarlar ve okurlar buluşacak. Yüzlerce kültür etkinliği ve imza günü ile kitapseverler unutulmaz bir deneyim yaşayacak.

Fuar İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Azerbaycan Kültür Bakan Yardımcısı Farid Cafarov, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 41. TÜYAP Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Onur Yazarı Yalvaç Ural, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Ersözlü, TÜYAP Kitap Fuarı Danışma Kurulu Başkanı Doğan Hızlan, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda davetlinin katılımıyla kapılarını açtı.

Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle düzenlenen 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuar'ı, 10 Kasım’a kadar Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitapseverlere açık olacak.

Fuarda, 2, 3 ve 4 Kasım tarihlerinde açık olacak uluslararası salonda bu sene yurt dışından Romanya, İran, Hırvatistan, Çin, İngiltere'den yayınevleri yer alacak Fuar 1000 'i aşkın yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla yüzlerce yazarı İstanbul ve çevre kentlerden okuyucularla buluşturacak.

Girişin öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsiz olduğu fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Fuarın uluslararası konukları arasında Vladimir Tumanov, Benji Davies, Dimitris Sotakis, Carlos Fonseca ve Adam Fawer yer alıyor.

Açılışta konuşan Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, “Genel ekonomik koşulların belirsizliği, maliyet artışları, sektörümüzün pek çok bakımdan ithalata bağımlı olması, okurların alım gücünün düşmesi, bölgesel ve küresel sorunlar gibi nedenlerden dolayı, yayıncılıkta her şey çok zorlaştı” dedi.

Maliyetlerin yüzde 84 arttığı, satış fiyatlarının ise yüzde 15 azaldığını belirten Kocatürk, okuma kültüründe de büyük bir erozyon olduğunu söyledi.

Ayrıca giderek salgın haline gelen otosansüre de dikkat çeken Kocatürk “Düşünce özgürlüğü ve onu takip eden ifade, yazma, yayınlama ve okuma özgürlükleri, insanlığın en temel haklarındandır. Bu hakların korunması ve geliştirilmesi, demokratik toplumların en temel gereksinimlerindendir” dedi.

FUARIN ONUR YAZARI YALVAÇ URAL

Yalvaç Ural, 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nın “Onur Yazarı” olarak belirlendi. Yalvaç Ural'ın masalsı dünyası ve çocuk ve gençlik edebiyatına yaptığı katkılar bu sene fuarın ana eksenini oluşturacak. Fuar, Yalvaç Ural’ın katılımıyla düzenlenecek kültür etkinliklerine de ev sahipliği yapacak. TÜYAP tarafından, yazarın yaşamına ve eserlerine odaklanan bir anı kitabı hazırlanıyor.

ANA TEMA: ‘ÇOCUKLUK ŞENLİKTİR’

Yalvaç Ural'ın eserlerinden de ilham alarak, 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nın ana teması ‘Çocukluk Şenliktir’ oldu. Hayal gücünün ve keşfin altın çağı olan çocukluğun önemi ve değeri kutlanacak. Fuar kapsamında düzenlenecek etkinliklerde, çocukların zihinsel ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunacak, onları okumaya teşvik edecek ve hayal güçlerini özgürce kullanmalarına imkân tanıyacak faaliyetler de yer alacak.