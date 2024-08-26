Kitaplarla ‘Değişim’ sürüyor

Yunis ALAÇAM

Mudanya Belediyesi tarafından “Değişim/Yeni Bir Bakış Yeni Bir Anlayış” temasıyla düzenlenen Mudanya Kitap Fuarı sürüyor. Söyleşiler, atölyeler ve konserlerle dolu geçen fuar, edebiyatseverlerin ilgisiyle karşılandı. Fuar alanında yer alan yayınevleri, zorlu ekonomik koşullara rağmen Mudanya Kitap Fuarı’na katılmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Kitap fuarlarına katılmakta güçlük çeken küçük-orta ölçekli yayınevleri ise stant ücreti ödemeden fuara katılma imkânı sağladığı için Mudanya Belediyesi’ne teşekkür ederek, bu sayede daha çok okurla buluşabildiklerini ifade ettiler.

Fuara katılan kitapseverler de fuarın sunduğu çeşitlilikten ve samimi ortamdan memnun kaldıklarını dile getirdi.

Mudanya Kitap Fuarı’na katılan bazı yayınevleri etkinliğe dair görüşlerini belirtti:

Cadı Yayınları: Mudanya Kitap Fuarı’na ilk kez katılıyoruz. Katkısı olan herkese çok teşekkür ediyoruz.

İndigo Yayınları: Katılım ve etkinlikler çok yoğun. Memnunuz. Belediye Başkanımız stantları ücretsiz olarak tahsis ettiği için kendisine çok teşekkür ediyoruz.

Sel Yayınları: Fuar samimi, sıcak ve içten bir ortam sundu. Çok güzel bir açılış yaptık. Satışlarımız çok iyi. Kitaplarımızı okura ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Destek Medya Grubu: Etkinlikler çok iyi, güzel gidiyor. Sadece süresi kısa. Biraz daha uzun olsa iyi olurdu. Ama genel olarak iyi. Satışlarımız ve kalabalık güzel.

Mudanya Kitap Fuarı, 28 Ağustos’a kadar Mütareke Meydanı’nda edebiyatseverlerle buluşmaya devam edecek.