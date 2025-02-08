Kitaplarla Yolculuk yeni ufuklar açıyor

Kültür Sanat Servisi

İzmirli kitapseverler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü’nün ‘Kitaplarla Yolculuk’ projesiyle farklı dünyaların kapısını aralamaya devam ediyor. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi ile düzenlenen çalışmayla İzmirliler Kent Kütüphanesi’nde bir araya gelerek kitap incelemesi yapıyor.

Kasım ayında Ahmet Ümit’in ‘Kayıp Tanrılar Ülkesi’ kitabını okuyan kitapseverler, atölye çalışması sonrası Bergama Antik Kenti’ni ziyaret ederek kitabı tarih ve mitolojik ögeler üzerinden tartıştı. Aralık ayında Serra Menekay’ın ‘Doktor Elması-Bir Kurtuluş ve Kuruluş Hikayesi’ kitabı okundu. Atölye sonrası kitabın konusunun geçtiği Ödemiş Birgi ziyaret edildi.

Ocak ayı için belirlenen kitap ise Yaşar Kemal’in ‘Yılanı Öldürseler’ eseri oldu. Şubatta Buket Uzuner’in Su, Toprak, Hava, Ateş dörtleme kitaplarının ilki olan ‘Su’ okunacak. ‘Kitaplarla Yolculuk’ projesi ile kişilerin yaratıcı düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve sosyal hayata katılımının kolaylaştırılması amaçlanıyor. Her ay bir kitap okuyan katılımcılar, atölye çalışması yapıp okunan kitap odağında temalı geziler de gerçekleştiriyor.



