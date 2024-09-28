Kitapseverler bugün Karadeniz’de buluşuyor

Barış Can SARIKAŞ

Kitapseverlerin Karadeniz buluşmasına geri sayım başladı. Karadeniz 9. Kitap Fuarı bugün TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde kitapseverlerle buluşuyor.

Yayıncılık dünyasının önde gelen yayınevlerini, birbirinden değerli yazar ve şairleri okurlar ile bir araya getirecek Karadeniz Kitap Fuarı, panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan kültür etkinliklerine ev sahipliği yapacak.

250 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleşecek fuar, 70 kültür etkinliği ve imza günleriyle edebiyat dünyasının önde gelen isimlerini okurlarıyla buluşturacak. 6 Ekim’e kadar açık olacak fuar 10.00 - 19.30 saatleri arasında ziyarete açık.