Kitapseverler fuarda buluştu

Bu yıl 8. kez Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi (EGS) Fuar Alanı'nda kapılarını açan Denizli Kitap Fuarı, edebiyat, kültür ve sanat dünyasının önemli isimleriyle, kitap tutkunlarını bir araya getiriyor. Ünlü yazar ve müzisyen Tuna Kiremitçi’nin onur konuğu olarak yer aldığı fuar, hafta sonu düzenlenen söyleşi ve imza günleriyle binlerce kişiyi ağırladı.

Sevilen eserleri ve geniş hayran kitlesiyle adından sıkça söz ettiren Tuna Kiremitçi, okurlarıyla keyifli bir söyleşi gerçekleştirerek hem edebi eserleri hem de müzik çalışmaları hakkında paylaşımlarda bulundu. Özellikle son romanı “Kumarbaz” ve “Tehlikeli Şarkılar” ile sevilen albümlerinden anekdotlar aktaran Kiremitçi, edebiyat ve müziğin hayatındaki kesişim noktalarını anlattı. Söyleşinin ardından hayranlarının sorularını yanıtlayan ve bol bol fotoğraf çektiren Tuna Kiremitçi, daha sonra kurulan imza masasında yüzlerce okuruyla buluştu. Uzun kuyruklar oluşturan okurlar, sevdikleri yazarla tanışma ve kitaplarını imzalatma fırsatı buldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen fuar, Türkiye'nin en çok okunan isimlerinden biri olan Kahraman Tazeoğlu'nu ağırladı. Duygusal şiir ve romanlarıyla tanınan Tazeoğlu, hafta sonu Denizli’de sevenleriyle buluştu. Yazar, gerçekleştirdiği söyleşi ile okurlarına edebi yolculuğunu ve eserlerinin arka planını anlattı. Özellikle Ben Bir Kelebek Sevdim, Ölü Bir Kentin Morg Alfabesi, Mavi Ada Mektupları, Tutsak Mektuplar gibi çok satan eserlerine dair samimi paylaşımlarda bulunan Tazeoğlu, şiir ve aşk temalarının edebiyatındaki yerini vurguladı. Söyleşi sonunda büyük bir heyecanla beklenen imza günü etkinliğine geçildi. Kitapseverler, ünlü yazarla tanışmak, kitaplarını imzalatmak ve kısa da olsa sohbet etmek için fuar standı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kahraman Tazeoğlu, gösterilen yoğun ilgiye teşekkür ederek, okurlarıyla yakından ilgilendi.

Bu yıl 200 yayınevinin katıldığı fuarda; Pelin Batu, İlyas Salman, Mustafa Balbay, İrfan Değirmenci, Beyhan Budak, Coşkun Aral, Ahmet Taşağıl, Talha Uğurluel, Sinan Yağmur, Ramazan Kurtoğlu, Ahmet Telli, Şükrü Erbaş ve Işıl Işık gibi Türkiye’nin önde gelen isimlerinin yanı sıra Denizlili yerel yazarlar da hafta boyunca okurlarıyla buluşacak. Fuar, 28 Kasım-7 Aralık 2025 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin fuara kolayca ulaşabilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda fuara gelmek isteyen okullara ücretsiz servisler sağlanıyor. Hafta içi her gün ortalama 5 bin öğrenci, kitaplarla ve yazarlarla buluşacak. Fuarla ilgili tüm söyleşi, imza günleri ve diğer detaylara Denizli Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından ulaşılabilecek.