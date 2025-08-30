Kitle örgütlerinden 1 Eylül Dünya Barış Günü’ne çağrı

Haber Merkezi

1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında kentlerden düzenlenen programlara katılım çağrıları sürüyor. Antakya Emek ve Demokrasi Platformu, 1 Eylül Dünya Barış Günü için 31 Ağustos Pazar günü saat 16.00’da Yayladağı Gümrük kapısına çağrı yaparak,

“Yanı başımızda katliamlar işleniyor, kadınlar kaçırılıyor, toplu mezarlar çıkıyor, açlık-yoksulluk kol geziyor. Daha ne bekliyoruz” denildi.

‘BARIŞ İÇİNDE YAŞAYALIM’

Açıklamada Suriye’de yaşanan Alevi katliamına dikkat çekilerek Türkiye’nin tüm demokratik, özgürlükçü güçlerinin de dikkatini buraya çekmek istediklerini belirtti.

Öte yandan Bursa Kent Konseyi ve Bursa Emek ve Demokrasi Güçleri yaptığı basın toplantısıyla 1 Eylül Dünya Barış Günü programını duyurdu. 1 Eylül saat 19.00’da Kent Meydanı’ndan eski Atatürk Stadyumu’na bir yürüyüş düzenlenecek. Yürüyüşün ardından saat 20.00’de Kültürpark Atatürk Stadyumu Girişi’nde Gripin konseri gerçekleşecek.

Yapılan açıklamada, “Çatışma ve savaşlar, şehirlerin, yaşam alanlarımızın ve doğanın yok edilmesine, yoksulluğa, derinleşen sömürüye ve milyonları yerinden yurdundan eden göçlere neden oluyor. Kapitalist emperyalist düzenin geldiği boyut budur. Halkların eşit ve demokratik şekilde yaşamasını istiyoruz” denildi.