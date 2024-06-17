Kitle turizmine tepki büyüyor: Bu turizm değil, bir istila

Gözde tatil adreslerinden olan İspanya, İtalya ve Yunanistan'da kitlesel turizme karşı tepkiler artıyor. İspanya’nın Mayorka adasında aktivistler, “turistler dışarı” sloganlarıyla eylem gerçekleştirdi. Barselona'da sık sık düzenlenen eylemlerde, "Turistler evinize dönün" tepkisi gösteriliyor. Venedik'te ise turistlerden ayak bastı vergisi alınıyor.

Mayorka, Malaga, Barcelona, Venedik, Atina… Avrupalı turistlerin gözde tatil adresleri olan İspanya, İtalya ve Yunanistan'da kitlesel turizme karşı tepkiler büyüyor.

Turistlerin en uğrak kolasyonu İspanya’nın Mayorka adasında Pazar günü kitlesel turizme karşı yapılan eylem polis müdahalesiyle sona erdi. Mallorca'nın rüya koylarından biri olan Es Caló des Moro'da plajların aşırı kalabalıklaşmasına karşı eylem yapan aktivistler, “turistler dışarı” sloganları atarak plajları yerel halk için geri kazanmak istediklerini söyledi.

Plajları işgal eden Mallorca Platja Turu aktivistleri, “Ocupem les nostres plages” (Sahillerimizi işgal edelim!) ve “És ben hora d'aturar” (Harekete geçme zamanı) yazılı pankartlar astı. Polis gerilimin yükseldiği plajda aktivistler ile turistler arasında bariyer oluşturdu.

KONTROL ALTINA ALINMALI

İspanya'nın turistik Mallorca adasında 27 Mayıs’ta on beş bin kişi artan turist sayısını protesto etmişti. "Turistler evinize dönün" ve "Mallorca satılık değil" yazılı pankartlarla sokağa dökülerek daha fazla turist istemediklerini belirten Mallorcalılar turistleri yuhalamıştı.

Gösteriyi düzenleyen Banc del Temps oluşumu, turizm patlaması nedeniyle kiraların ve tüm fiyatların yükseldiğini belirterek eylemlere devam edeceklerini duyurmuştu.

Mallorca halkı sadece yüksek fiyatlardan değil turistlerin gürültülü eğlence anlayışından da rahatsız olduklarını söylüyor. Turizmin kontrol altına alınmasını isteyen gruplar, yetkililerin yabancılara mülk satışını kısıtlamasını talep ediyor.

21 TEMMUZ’DA KİTLESEL EYLEM

Eylemciler adanın ve sahillerin bu kadar yoğunluğu kaldıramadığını belirterek kitle turizmine karşı mücadelenin devam edeceğini vurguladı. "Menys turisme, més vida" (Daha az turizm, daha fazla yaşam) platformu 21 Temmuz'da Balear Adaları'nda büyük ölçekli gösteriler yapılması çağrısında bulundu.

Akdeniz’in ortasında İspanya’ya bağlı özerk Balear Adaları; Minorka, Mallorca, Cabrera, İbiza ve Formentera gibi adalar topluluğundan oluşuyor.

VENEDİK VERGİ ALMAYA BAŞLADI

İtalya'nın kanallarıyla ünlü Venedik kentinde de turist akınına karşı tepkiler var. Artan kalabalığı kaldıramayan tarihi kentte günlük olarak ziyarete gelenlerden ayak bastı vergisi alınıyor.

KAZANAN SADECE HÜKÜMETLER

Barselona'da sık sık düzenlenen eylemlerde, "Turistler evinize dönün", "Bu turizm değil, bir istila" sloganlarıyla kontrolsüz akının kentte fiyatları tırmandırdığı, hükümetlerin bundan nemalandığı ancak kent halkının artan pahalılık ve fahiş fiyatlardan olumsuz etkilendiği belirtiliyor. Kitle turizminin halkın durumunu iyileştirmekten ziyade kötüleştirdiği tepkisinde bulunuluyor. Protestocular kitle turizminin çevre ve doğa tahribatına yol açtığını da belirtiyor.