KİT’ler borç batağına saplandı

9 Temmuz 2018 tarihinde yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi eğitimden sağlığa, adaletten sosyal yaşama kadar hemen her alanda büyük bir enkaz yarattı. Muhalefetin, “Tek adam rejimi” diyerek eleştirdiği yeni sistem, Türkiye’nin ekonomisini de alt üst etti. Saray’da alınan ve uygulamaya geçirilen kararlar nedeniyle Türkiye’nin uluslararası itibarı yerle bir oldu.

Başkanlık rejimi sonrasında hem genel ekonomik göstergelerde hem de emek açısından yaşamsal öneme sahip göstergelerde ciddi bozulmalar yaşandı. Türk Lirası da giderek değer kaybetti.

BORÇ YÜKÜ ARTTI

Kötü yönetim ve liyakati göz ardı eden görevlendirmeler nedeniyle borç batağına saplanan kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) borç yükü ekonomide alınan yanlış kararlarla daha da arttı. Kritik öneme sahip KİT’ler arasında yer alan TRT, DHMİ, TCDD ve EÜAŞ’ın kambiyo zararı, Türkiye’deki kötü ekonomi yönetimine ayna tuttu.

Anayasa gereği tarafsız yayıncılık yapmakla yükümlü olan ancak “İktidara yakın yayın yaptığı” gerekçesiyle eleştirilen TRT’nin 2020 yılında 21,3 milyon TL olan kambiyo zararı, TL’de yaşanan değer kaybının hız kazandığı 2023 yılında 88 milyon 726 bin 593 TL’ye ulaştı.

ZARAR RAYDAN ÇIKTI

Gelirleri büyük oranda dövize bağlı olan Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) kambiyo zararları ise dudak uçuklattı. 2020 yılında 1,6 milyar TL kambiyo zararı bulunan DHMİ’nin 2023 yılı kambiyo zararı kayıtlara 26 milyar 888 milyon 757 bin 878 TL olarak geçti.

Kaybedilen belediyelerden gelen eski bürokratların istihdamı nedeniyle "İktidarın arka bahçesi” olarak nitelendirilen TCDD de astronomik kambiyo zararına imza atan KİT’ler arasında yer aldı. 2020 yılı kambiyo zararı 71,3 milyon TL olan TCDD’nin 2023 yılında kambiyo zararı, 198 milyon 276 bin TL olarak gerçekleşti.

Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin (EÜAŞ) kambiyo zararları da mali raporlar ile ortaya konuldu. 2020 yılında 7,6 milyar TL’lik zarar açıklayan EÜAŞ’ın 2023 yılındaki kambiyo zararı ise 3 milyar 99 milyon 252 bin 742 TL olarak kaydedildi.