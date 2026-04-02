KİT’ler borç batağında

İktidar tarafından siyasi propaganda aracına dönüştürülen KİT’ler adeta borç batağına saplandı. Kuruluş amaçlarının dışına itilen kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) görev zararları ve borç stoku her yıl daha da katlandı. Aralarında ÇAYKUR, BOTAŞ, EÜAŞ ve TMO gibi kuruluşların yer aldığı KİT’lerin borçları 2025'in son çeyreğinde 1,5 trilyon lirayı aştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2025 yılının dördüncü çeyreğine ilişkin KİT'ler ile özelleştirme kapsamındaki kuruluşların borç stokunu açıkladı. Verilere göre, kuruluşların iç borç toplamı 1 trilyon 161 milyar 933 milyon 386 bin lira, dış borçları ise 339 milyar 975 milyon 912 bin lira oldu. Böylece toplam borç stoku 1 trilyon 501 milyar 909 milyon 298 bin lira seviyesinde gerçekleşti.

İç borç kalemlerinde, en yüksek payı 487 milyar 678 milyon 433 bin lirayla resmi dairelere olan borçlar oluşturdu. Bu kalemi 276 milyar 991 milyon 980 bin lirayla ticari bankalara olan borçlar ve 165 milyar 935 milyon 96 bin lirayla kamu işletmelerine olan borçlar izledi.

Bakanlığın raporuna göre, 2025 döneminde kamu bütçesinden 390,5 milyar liralık görev zararı ödemesi yapıldı. 2024 yılında yapılan 279,2 milyar liralık görev zararı ödemesine göre yüzde 39,9 oranında arttı. KİT’lerin 2026 yılına devredilen görev zararı ise toplam 619,1 milyar TL oldu.

2025 Ocak-Aralık döneminde TMO 13,2 milyar lira, TKİ 7,7 milyar lira, EÜAŞ ise 245,2 milyar liralık görev zararı tahakkuk etti.

İktidarın politikalarıyla mali dengeleri bozulan kuruluşlar arasında en büyük görevlendirme gideri BOTAŞ’ın oldu. 2025 Ocak-Aralık döneminde 326,5 milyar liralık görev zararı tahakkuk ederken yıl içinde 155 milyar liralık görev zararı ödemesi yapıldı. BOTAŞ’ın önceki yıllardan devredilenlerle birlikte toplam 552 milyar liralık görevlendirme gideri bir sonraki yıla devredildi.