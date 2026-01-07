KİT’lerde mali erozyon

AKP iktidarlarının politika tercihleri sonucu zarar ettirilen, varlıklarını yitiren ve borç sarmalına saplanan kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) mali tablolarındaki bozulma sürüyor.

Kuruluş amaçlarının dışına itilerek iktidarın oy devşirme aygıtı haline gelen KİT’lerin görev zararları ve borç stoku her yıl daha da katlandı.

22 KİT’in toplam borçları 2025 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla 1 trilyon 245 milyar liraya çıktı. Aralarında ÇAYKUR, BOTAŞ, EÜAŞ ve TMO gibi kuruluşların yer aldığı KİT’lere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın raporuna göre, 2024 yıl sonunda 935 milyar 284 milyon lira olan borçları, 2025 ilk çeyreğinde 1 trilyon 84 milyar liraya, ikinci çeyreğinde 1 trilyon 98 milyar liraya ulaşırken yılın üçüncü çeyreğinde 1 trilyon 245 milyar lira oldu. KİT’lerin borçlarında 2025 Ocak-Eylül döneminde 161 milyar liralık artış yaşandı.

Özellikle 2020 sonrasında hızla artan borçlanma süreklilik kazandı. 2020’de 124,8 milyar lira olan borç, yaklaşık 10 kat artışla bugünkü seviyeye ulaştı.

Kuruluşların 993,5 milyar liralık iç borçlarının büyük bölümü olan 422,3 milyar lirasını kamu kurumlarına, 313,2 milyar lirasını ticari bankalara, 128,3 milyar lirasını ise kamu işletmelerine olan borçlar oluşturdu. KİT’lerin 2020’de 32 milyar 657 milyon lira olan dış borçları ise 252 milyar 276 milyon liraya çıktı. Bu dış borçların 141,6 milyar lirasını

Hazine garantili borçlar oluşturdu.

GÖREV ZARARI 318 MİLYAR TL

Bakanlığın raporu, enflasyonu gölgeleme görevlerinden kaynaklanan görev zararının faturasını da ortaya koydu. Kurumların görev zararı 318 milyar lira oldu. TMO’nun görev zararı 7,3 milyar lira, EÜAŞ’ın 61,9 milyar lira olarak kaydedildi. İktidarın politikalarıyla mali dengeleri bozulan kuruluşlar arasında bir sonraki döneme devreden en büyük görev zararı, 246,1 milyar lira ile BOTAŞ’ın oldu.