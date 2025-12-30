KİT’lere yönelik sınırlı tespitler, acı gerçekler: Adım adım yok ediyorlar

Sayıştay’ın Kamu İktisadi Teşebbüsleri’ne (KİT) ilişkin sınırlı tespit içeren denetim raporları bile AKP iktidarının kötü yönetimini ve ideolojik tercihlerinin yansımalarını gözler önüne serdi. Raporlar, yıllar itibarıyla giderek eriyen KİT’lerin geriye kalan kaynaklarının iktidara yakın kişi ve kurumlara nasıl peşkeş çekildiğini, kötü yönetimin yarattığı olumsuz sonuçları ortaya koydu.

∗∗∗

ÜRETİCİLER BATARKEN ESK İSE KÂR EDİYOR

Sayıştay’ın ESK Genel Müdürlüğü 2024 Denetim Raporu’nda et ithalatının kurumun kârlılığını artırdığına dikkat çekildi. 2024 yılını 11 milyar 17 milyon 971,7 bin TL net kâr ile kapatan ESK’nin mal alımlarının yüzde 6,5’ini yurt içi alım, yüzde 93,5’ini yurt dışı alımları oluşturdu.

ESK tarafından 2024 yılında 66 bin 81 ton karkas et, 10 bin 740 ton kemiksiz et ve 70 bin 562 baş kasaplık, 478 bin 314 baş besilik, 10 bin 462 baş damızlık büyükbaş hayvan ithalatı gerçekleştirildi.

Kurumun 2024 yılı faaliyet döneminde, toplam 55,6 milyar TL tutarında net satış hâsılatı elde ettiği belirtildi. Önceki yıla göre satışları yüzde 314,6 oranında arttığına dikkat çekilirken satışlarının yüzde 56,1’ini canlı hayvan satışları, yüzde 28,1’ini gövde et satışları, yüzde 11,5’ini parça et satışları, yüzde 3,1’ini şarküteri ürünlerin, yüzde 1,2’sini yan ürün satışları oluşturduğu kaydedildi. Raporda piyasa regülasyonu amacıyla yapılan ithalatın kârlılığa olumlu etkisi olduğu kaydedildi.

ÜRETİCİ DİKKATE ALINMADI

Raporda kırmızı et piyasasında oluşan arz açığını kapatmak amacıyla ithal edilen karkas etlerin satış fiyatları belirlenirken yurtiçi üretici maliyetlerinin dikkate alınmadığı tespit edildi. Yurtiçinde hayvan varlığının azalmasıyla başlayan ithalat sonucunda 2023 yılında 42 bin 933 ton, 2024 yılında 76 bin 821 ton taze gövde ve parça et ithalatı gerçekleştirildi.

Et ve Süt Kurumu ithal ettiği taze kırmızı etleri ithal fiyatları üzerinden bir miktar kârla sattığı ancak bu satış fiyatının belirlenmesinde yurtiçi üretici maliyetleri dikkate alınmadığına vurgu yapıldı. Etin yurtiçi maliyetlerin altında bir bedelle satıldığı ifade edildi.

İthal karkas et satış fiyatı belirlenirken yurtiçi üreticilerin maliyetlerinin dikkate alınmasının yurtiçi üretimin devamlılığı açısından önem arz ettiği kaydedilen raporda, üreticilerin maliyetin altında zararına kesim yaptığı, kısa dönemde arz fazlası oluşmuş gibi görünse de orta ve uzun dönemde sektörden üreticilerin ayrılması nedeniyle daha büyük fiyat ve arz şoklarının yaşandığı hatırlatıldı.

2024 yılında üretici maliyeti 313 liraya ulaşmasına rağmen ithal etin satış fiyatı 260 lira düzeyinde kaldı.

∗∗∗

FON’DAKİ ÇAYKUR BORCUN ZİRVESİNDE

Türkiye’nin en önemli kurumlarından olan ÇAYKUR Varlık Fonu’na devredildikten sonra içine sürüklendiği borç sarmalından kurtulamıyor.

Sayıştay’ın kuruma ilişkin denetimleri sonucu hazırlanan 2024 yılına ilişkin raporunda öne çıkan tespitler şöyle:

Sürekli borçlanma: Kuruluş, başlangıçta yaş çay yaprağı alım bedellerini ödemek için yılın belirli zamanlarında borçlanma ihtiyacı duyarken devamlılık göstermeye başlayan işletme faaliyeti zararlarının finansmanı nedeni ile giderek yılın tamamına yayılan ve genel nitelikte, kalıcı bir borçlanma ihtiyacı doğdu.

2024 yılında, farklı bankalardan 19 milyar 742 milyon 808 bin 314 TL ticari banka kredisi kullanan ÇAYKUR 15 milyar 955 milyon 308 bin 314,15 TL’lik kredi ana para geri ödemesi yaptı.

Kuruluşun yıl içinde kredi kullanımı yıllar itibarıyla arttı ertesi yıla devreden bakiyesi 2024 yılında en yüksek seviyesine ulaştı. Bir önceki yıla kıyasla yıl içi kredi kullanımında azalış olmasına rağmen, ertesi yıla devreden kredi bakiyesi 9 milyar 610 milyon 200 bin TL oldu. Organik çay tarımının bazı bölgelerde konvansiyonel çay tarım alanları ile iç içe olacak şekilde yapıldığı ve verimliliğin düştüğü ifade edildi. 2019 yılında 202 ton, 2020 yılında 593 ton, 2021 yılında 538 ton, 2022 yılında 445 ton, 2023 yılında 464 ton, 2024 yılında 316 ton organik çay satışı gerçekleştirildiği 2024 yılı sonunda stoklarda yaklaşık 13 bin 579 ton organik çay bulunduğu tespit edildi. Yılda ortalama 400 ton satış yapıldığından hareketle organik çay tarımının gözden geçirilmesinin yerinde olacağı tavsiye edildi.

∗∗∗

DEMİRÖREN’İN ZİRAAT’E BORCU 34 MİLYAR TL

Sayıştay, Demirören Holding’e Doğan Medya Grubu’nu satın almak için Ziraat Bankası’ndan verilen 800 milyon dolarlık kredinin geri ödemesinin yapılmaması nedeniyle alacağın 34 milyar liraya yaklaştığını tespit etti. Sayıştay, holdingin durumuna dikkati çekerek önlem uyarısı yaptı.

TBMM’ye sunulan denetim raporuna göre, borcu iki kez yapılandırılan ve faiz indirimi de uygulanan holding, ödeme planlarına uymadı. İstanbul Kurumsal Şubesi tarafından kullandırılan krediden kaynaklanan borç alacağı 33 milyar 910 milyon liraya ulaştı.

Kredilerin banka bilançosunda önemli bir yer tuttuğu ve bankanın toplam takipteki alacaklarının ya da kredilerinin yüzde 101,73’üne denk geldiği belirtildi.

Şirketlerin gelir yaratma kapasitelerinin düşük seyrettiği, öz kaynaklarının tamamını yitirdiği ve yüksek mali borçlanma içerisinde oldukları belirtilen raporda “Banka alacaklarının tahsil ve tasfiyesinin sağlanabilmesi için Firmaların finansal yapılarının yakından takip edilmesi, yapılandırma koşullarında yaşanan aksamaların giderilememesi durumunda yasal takip dahil her türlü önlemin hızlıca alınması” önerisinde bulunuldu.

∗∗∗

TÜRKSAT’TA ‘TAHSİLAT’ SORUNU

TÜRKSAT’ın 2024 yılı mali hesaplarına mercek tutuldu. Kurumun tüzel kişilerden alacaklarının 640 milyon TL’ye dayandığı belirlendi. Alacakların tahsil edilememesi nedeniyle kurumun mali yapısının bozulduğu kaydedildi.

TÜRKSAT’a yönelik Sayıştay denetimlerine göre, kurumun tahsil edemediği alacakları, 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla 639 milyon 725 bin TL’ye ulaştı. Tahsil edilemeyen alacakların önemli bölümü, Kablo TV platformunda yayın yapan televizyon kanallarına kesilen ancak tahsil edilemeyen faturalardan oluştu. Bazı radyo ve televizyon kanallarının TÜRKSAT’a ödenmeyen fatura sayısının 50’yi bulduğu öğrenildi.

Bazı firmaların borçlarının mevcut teminatlardan karşılandığı, buna karşın yeni teminat alınmadığı da tespit edildi.

FAHİŞ ZARAR

Radyo ve televizyon kanallarından alacaklarını tahsil edemeyen kurumun, 2024 yılının 904,5 milyon TL net dönem zararı ile kapattığı bildirildi. Tahsil edilemeyen alacakların şirket gelirlerini olumsuz etkilediği, borcunu düzenli ödeyen kanallar açısından ise rekabet koşullarının zorlaştığı vurgulandı

∗∗∗

DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI KARADELİK

Sayıştay 2024 yılında 105 milyar liralık alım yapan Devlet Malzeme Ofisi’nin işlemlerinde hatalı uygulamalar tespit etti.

Sayıştay’ın TBMM’ye sunduğu denetim raporuna yansıyan tespitlerden bazıları şöyle:

Hatalı kur uygulanması: Sağlık Market uygulaması kapsamında cerrahi uygulamalarda kullanıldığı için doğrudan sipariş yöntemiyle temin edilen ve bedelleri döviz cinsinden belirlenen hasta başı tıbbi ürünler ile sarf malzemelerinin satın alma maliyetinin TL cinsinden hesaplanmasında fatura tarihindeki kur yerine sipariş tarihindeki kur esas alındı.

Tahsilatta gecikme: Kamu hastanelerinin ihtiyaç duydukları ilaç ve tıbbi malzemelerin temin edilmesi sonucu DMO tarafından düzenlenen fatura bedelleri protokollerde belirtilen sürelerde tahsil edilmedi.

Teslimde gecikme faturayı şişirdi: Sağlık market kapsamında gerçekleştirilen elektronik ihaleler sonucu tedarikçilere verilen siparişlerin, süresinde teslim edilmemesi nedeniyle kurumlar daha yüksek alım maliyetlerine katlanmak zorunda kalındı.

Yasaklılık kontrolü yapılmadı: Doğrudan temin ile alımların yasaklılık kontrolünün yapılmaması nedeniyle yasaklı kişi ve firmaların ihaleye katılmasına neden oluyor. Bu da ihale süreçlerinin güvenilirliğini zedeleyebilecek risklere neden oldu.

Alımlar EKAP’a kaydedilmedi: Doğrudan temin alımlarının EKAP’a kaydedilmemesi de şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine aykırı durumlar oluştu.

∗∗∗

DHMİ’DEN ŞİRKETLERE AKAN MİLYONLAR

DHMİ’nin mali hesaplarında yapılan incelemeler, Yap-İşlet-Devret (YİD) projelerinin havacılık sektöründe karadelik haline geldiğini bir kez daha ortaya koydu. Havalimanlarındaki, “Garanti altı gerçekleşmeler” nedeniyle DHMİ’nin kasasından şirketlere yüz milyonlarca dolar aktarıldığı öğrenildi. YİD kapsamında yaptırılan havalimanlarına, ihtiyaca bakılmaksızın verilen yolcu garantilerinin müteahhitlerin kasasını doldurduğu tespit edildi.

YİD modeli ile işletilen havalimanlarındaki fiili yolcu sayıları, 2024’te de garanti edilen yolcu sayılarının altında kaldı. Gerçekleşmeyen yolcu garantileri, DHMİ’nin bütçesini altüst etti.

DHMİ’nin mali hesaplarında yapılan denetime göre, YİD modeliyle inşa ettirilen havalimanlarının gerçekleşmeyen yolcu garantileri için şirketlere 2024’te 402 milyon 789 bin 668 TL ödeme yapıldı. Toplam 402,7 milyon TL’lik ödemenin 133 milyon 372 bin TL’sinin Ankara Esenboğa Havalimanı iç hat ve dış hat garanti yolcu sayısıyla yapıldığı bildirildi.

Gerçekleşmeyen yolcu garantileri nedeniyle “İsrafın ve plansızlığın sembolü” olan Zafer Havalimanı’ndaki gerçekleşmeyen iç hat ve dış hat garanti yolcu sayısıyla şirkete yapılan ödemenin ise 249 milyon 724 bin TL olduğu kaydedildi. Çukurova Uluslararası Havalimanı iç hat ve dış hat garanti yolcu sayısı nedeniyle işletici şirkete ödenen tutar ise kayıtlara, 19 milyon 693 bin TL olarak geçti.

∗∗∗

TÜRKŞEKER’DE ZARAR KISIR DÖNGÜSÜ

AKP iktidarında gerçekleştirilen ve “Cumhuriyet tarihinin en büyük özelleştirmeleri” arasına giren şeker fabrikalarına yönelik özelleştirmenin ardından Türkiye Şeker Fabrikaları (TÜRKŞEKER), mali batağa saplandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca TÜRKŞEKER’e, “Özkaynak yapısının güçlendirilmesi” amacıyla aktarılan nakitin büyük bölümünün finansman giderlerine kullanıldığı belirlendi.

TÜRKŞEKER’in mali tablolarını inceleyen Sayıştay denetçileri, artan finansman ihtiyacı nedeniyle kullanılan banka kredilerinin, kurumun satış fiyatları ve kârlılığı üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti. Mali yapısı altüst olan kuruma Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca 2020-2024 döneminde toplam 27,7 milyar TL’lik nakdi sermaye transferi yapıldığı bildirildi. Aynı dönemde kurumun finansman giderlerinin ise 13,3 milyar TL olduğunu belirten Sayıştay denetçisi, “Kuruma mali yapısını güçlendirmesi amacıyla enjekte edilen sermayenin büyük bölümü finansman giderleri nedeniyle erimiştir” tespitinde bulundu. Şeker fabrikaları için TÜRKŞEKER talep edilen ödeneğin yatırım ihtiyacının çok altında kalması da Sayıştay raporuna geçirildi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın şeker fabrikalarına gönderdiği ödenek miktarının, yatırım ihtiyacının ancak yüzde 18’ini karşıladığı vurgulandı. TÜRKŞEKER’e ait fabrikaların ödenek talebinin 4,7 milyar TL olduğu, fabrikalara gönderilen ödeneğin ise 1,1 milyar TL’de kaldığı kaydedildi.

∗∗∗

YURTTAŞTAN TOPLADI ‘DIŞARIYA’ SAÇTI

Tarafsız yayıncılık ilkesine aykırı hareket ettiği gerekçesiyle tartışılan TRT’nin 2024 yılı mali hesapları denetimden geçirildi. Sayıştay denetimleri, kurumun yurttaşın vergileriyle sağladığı fahiş kazancı ortaya koydu. Mali tablolar öte yandan, TRT’nin kurum dışından temin ettiği yapımlar için kullandığı rekor kaynağı da açığa çıkardı.

Anayasa gereği yapması gereken, “Tarafsız yayıncılık” yerine iktidarı destekleyici yayın politikası izlediği gerekçesiyle eleştirilen TRT’nin 2024 yılı bilançosu belli oldu. Kurumun 2024 yılında 5 milyar 191 milyon 812 bin TL’lik kâr ettiği tespit edildi.

FAHİŞ BANDROL GELİRİ

TRT’nin 2024 yılındaki 30 milyar 892 milyon 689 bin TL’lik gelirinin yüzde 83,6’sı, bandrol gelirlerinden oluştu. Yurttaşın elektronik ürün alışverişinden aldığı payı ifade eden 2024 yılı bandrol geliri kayıtlara, 25 milyar 824 milyon 731 bin TL olarak geçti. Kurumun 2024 yılı bandrol gelirinde 2023 yılınaki artış, yüzde 45 olarak hesaplandı.

TRT’nin bandrol gelirlerinde yıllar itibarıyla yaşanan çarpıcı artış da dikkati çekti. Buna göre, 2016’da 962,1 milyon TL olan TRT’nin bandrol geliri, bazı yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2018: 1 milyar 702 milyon 800 bin TL

• 2020: 2 milyar 619 milyon 528 bin TL

• 2022: 7 milyar 947 milyon 169 bin TL

• 2024: 25 milyar 824 milyon 731 bin TL