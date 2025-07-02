KİT’lerin borcu 1 trilyon lirayı aştı

Kuruluş amaçlarının dışına itilerek iktidarın oy devşirme aygıtı haline gelen kamu iktisadi teşekküllerinin (KİT) görev zararları ve borç stoku her yıl daha da katlandı.

Kamu yararına üretim yapmak ve stratejik alanlarda ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan ancak zamanla AKP’li isimlerle doldurulan kadrolarıyla KİT’ler, seçimlerde iktidarın propaganda aparatı oldu. 22 KİT’in toplam borçları tarihinde ilk kez 1 trilyon liranın üzerine çıktı.

Aralarında ÇAYKUR, BOTAŞ, EÜAŞ ve TMO gibi kuruluşların yer aldığı KİT’lerin borçları ilk çeyrekte 1 trilyon 85,8 milyar lira olarak hesaplandı. KİT’lere ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın raporuna göre, 2024 yılının son çeyreğinde 932 milyar 675 milyon lira olan borçları, yılın ilk çeyreğinde 1 trilyon 85,8 milyar lira olarak hesaplandı. Özellikle 2020 sonrasında hızla artan borçlanma, sistematik kamu zararı yarattı. 2020’de 124,8 milyar lira olan borç, yaklaşık 9 kat artışla bugünkü seviyeye ulaştı. Kuruluşların 844,8 milyar liralık iç borçlarının 338,8 milyar lirasını resmi dairelere olan, 268,9 milyar lirasını ticari bankalara, 69,7 milyar lirasını ise kamu işletmelerine olan borçlar oluşturdu. KİT’lerin 2020’de 32 milyar 657 milyon lira olan dış borçları ise 241 milyar 85,6 milyon liraya çıktı. Bu dış borçların 125 milyar 926,8 milyon lirası Hazine garantili borçlardan kaynaklandı.

Bakanlığın raporu, enflasyonu gölgeleme görevlerinden kaynaklanan görev zararının faturasını da ortaya koydu. Görev zararı ilk çeyrekte 402 milyar 305,1 milyon liraya ulaştı. İlk çeyrekte TMO 318,8 milyon lira, TKİ 203,3 milyon lira, EÜAŞ ise 52,7 milyar liralık görev zararı tahakkuk etti.

İktidarın politikalarıyla mali dengeleri bozulan kuruluşlar arasında bir sonraki döneme devreden en büyük görevlendirme gideri, 345,6 milyar lira ile BOTAŞ’ın oldu.