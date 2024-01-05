Kıvanç Talu ve Beril Talu adliyeye sevk edildi: İlk ifadeleri ortaya çıktı

150 milyon liralık vurgun yaptıkları iddia edilen sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve Beril Talu, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Talu çiftinin ifadelerinde suçlamaları kabul etmediği öğrenilirken, “Biz onlardan borç aldık” dedikleri ifade edildi.

Güncel 05.01.2024 10:27 Giriş: 05.01.2024 10:27

Güncelleme: 05.01.2024 12:28 Kaynak: DHA

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Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve Beril Talu gözaltına alındı. Yakın çevresini dolandırdığı iddia edilen çift, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. İfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen Kıvanç Talu ve Beril Talu'nun, “Biz onlardan borç aldık. Onlar tefecilik yaptı” dedikleri öğrenildi. DOLANDIRICILIK İDDİASI 'Var Böyle Tipler' kanalıyla bilinen Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu, 150 milyon liralık vurgun iddiasıyla suçlanıyor. Talu çiftinin, arkadaşlarını ve yakın çevresini işbirliği teklifiyle dolandırdıkları öne sürülüyor. İddiaya göre, teklifi kabul edenlerden para alan fenomenler, yüksek faizle geri ödeme garantisinde bulundu.