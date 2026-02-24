Kıvanç Tatlıtuğ adliyede
Kaynak: DHA
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, iş insanı Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin davada 'tanık' olarak ifade vermek üzere Erdek Adliyesi'ne gitti.
Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek üzere 4 Ağustos'ta 'Graywolf' isimli teknesi ile Marmara Denizi'nde seyreden iş adamı Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin davanın görülmesine devam edildi.
Yukay'ın Marmara Denizi'nde cenazesinin bulunmasının ardından başlayan davada, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ tanık sıfatıyla ifade verecek.
Kıvanç Tatlıtuğ adliyedehttps://t.co/sBe4fluJmB pic.twitter.com/X9pZ3iWuLW— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) February 24, 2026