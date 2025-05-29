Kıvanç Zaimler Kimdir? Sabancı Holding'in Yeni CEO'su Kıvanç Zaimler Hayatı ve Kariyeri

1969 doğumlu olan Kıvanç Zaimler, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Berlin Teknik Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği eğitimi aldı. Koç Topluluğu’nda başladığı kariyerine, Enerjisa'daki çeşitli yöneticilik görevleriyle devam etti. 2025 yılı itibarıyla Sabancı Holding CEO’luğuna atanan Zaimler’in çalışma hayatı ve önceki görevleri haberimizde.

KIVANÇ ZAİMLER KİMDİR?

Kıvanç Zaimler, 1969 yılında doğmuştur. Ortaöğretimini İstanbul Erkek Lisesi’nde tamamladıktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi ve Berlin Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümlerinde yükseköğrenim görmüştür. İş hayatına 1992 yılında Koç Topluluğu bünyesinde başlayan Zaimler, çeşitli sektörlerde yöneticilik yapmıştır.

Zaimler, aynı zamanda profesyonel olarak basketbol oynamış ve farklı sivil toplum kuruluşlarında gönüllü görevler üstlenmiştir. Evli olan Zaimler’in bir kız çocuğu bulunmaktadır.

KIVANÇ ZAİMLER’İN KARİYER GEÇMİŞİ

1992-2008 yılları arasında Koç Topluluğu çatısı altında Türk Elektrik Endüstrisi, RAM Dış Ticaret ve Aygaz gibi şirketlerde çeşitli görevlerde yer alan Zaimler, enerji sektörüne geçişini 2008 yılında Enerjisa’da Ticaret Direktörü olarak gerçekleştirmiştir. Bu pozisyonda doğal gaz iş kolunun koordinasyonundan sorumlu olmuştur.

2013-2015 yılları arasında Enerjisa Dağıtım Şirketleri Genel Müdürü olarak görev yapan Zaimler, bu süreçte şirketin dağıtım yapısının yeniden organizasyonunda yer almıştır. Ardından 2015-2016 döneminde Enerjisa Satış Şirketleri Genel Müdürlüğü görevini üstlenmiştir.

2016 yılından itibaren Enerjisa CEO’su olarak görev yapan Zaimler, üretim, dağıtım, satış ve ticaret gibi enerji sektörünün farklı alanlarında yöneticilik deneyimi kazanmıştır. 2025 yılı itibarıyla Sabancı Holding’in CEO’luk görevine atanmıştır.