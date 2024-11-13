Kıyafet yardımında fahiş vurgun iddiası

Tarım ve Orman Bakanlığı’nda, 54 bin teknik personele dağıtılacak koruyucu giyim yardımlarına ilişkin ihale vurgun iddialarına konu oldu. Bakanlığın taşra teşkilatında çalışan teknik personele dağıtılacak ayakkabı, pantolon, tişört, kışlık gömlek, yelek, mont, şapka, eldiven, önlük, yağmurluk ve çizme gibi koruyucu malzeme için ağustosta ihale yapıldı. Personele sadece ihaleyi kazanan firmadan alışveriş yapabilmelerini sağlayan giyim kartı verildi. Bakanlık personeli ihaleyi kazanan şirketin malzemeler için belirlediği fiyatın piyasanın üzerinde olduğunu bu nedenle kendilerine verilen yardımla koruyucu malzeme alamadıklarından yakındı.

2022’de verilmesi gereken koruyucu giyim ve donanım malzemesi, 2023’te dağıtıldı. 2023 yılı malzemesi ise hala verilmedi, yapılan ilk ihale, ihaleyi alan firma ile yaşanan dağıtım sorunları nedeniyle Bakanlık tarafından iptal edildi. 2023 yılı için tekrar ihale süreci başlatılırken bakanlığın 2024 yılı ihalenin tamamlandığı, ihaleyi alan firmanın şartları sağlayacağı taahhüdü ile sözleşme imzalandığı ve giyim kartlarının taşra birimlerine gönderildiği ilan edildi. Personel kartlarda tanımlanan limitin gereksinimleri karşılamadığını belirterek, firmanın yüksek fiyat politikası uyguladığından yakındı.

Tarım-Orkam Sen DSD Meclisi, personelin malzemeleri yüksek fiyatlarla almak zorunda bırakılmasını, “haksız kazanç” olarak nitelendirdi. DSD Meclisi Meclisi yaptığı açıklamada “İhale sürecine dair şeffaflık yok. Bakanlık ihale şartnamesini ve firmanın piyasa fiyatının çok üstündeki ücretlerle satış yapmasının gerekçesini kamuoyuyla paylaşmak zorundadır” ifadelerine yer verildi. Bakanlığın her bir personel için en az 11 bin liralık kart limiti tanımladığını toplamda yaklaşık 600 milyon liralık bir kaynağın TACREO firmasına aktarıldığına dikkat çeken açıklamada “Bu satışlardan elde edilen haksız kazancın ise yaklaşık 300 milyon liraya yakın olduğu görülüyor. Kamu kaynaklarının bu şekilde kullanılmasını servet transferi ve haksız kazanç olarak değerlendiriyoruz” denildi. DSD Meclisi, piyasada 3 bin TL olan bir mont için TACREO’nun 5 bin 999 TL istemesini örnek gösterdi.