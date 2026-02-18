Kıyağın ‘Uysal’ı

İstanbul’da, AKP’li Ali Tombaş’ın yönettiği Sultanbeyli Belediyesi yine dikkati çeken bir karar imza attı. Sultanbeyli Belediye Meclisi’nin Şubat ayı oturumunda Hukuk Komisyonu’nun “Nişantaşı Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzalanması” teklifi görüşüldü.

Teklifte, “Belediyemiz ile Nişantaşı Üniversitesi Rektörlüğü arasında; eğitim, araştırma, staj, sosyal sorumluluk ve proje geliştirme faaliyetlerinin yürütülmesi ve toplumsal faydayı artırmaya yönelik sosyal hizmet uygulamalarının hayata geçirilmesi amacıyla ortak işbirliğine gidilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesi uyarınca Sultanbeyli Belediyesi ile Nişantaşı Üniversitesi arasında ortak işbirliği protokolünün imzalanması ve uygulanması için Belediye Başkanı’na yetki verilmesi...” ifadelerine yer verildi.

Belediye Meclisi’nde teklifin oy birliğiyle kabul edildiği bildirildi. AKP’li belediyenin protokol imzalayacağı Nişantaşı Üniversitesi ise MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal’ın kurduğu Nişantaşı Eğitim Vakfı (NEV) tarafından kuruldu.

MHP’LİLER BİLE DESTEK VERMİŞTİ

MHP’li Uysal daha önce de tartışmalara neden olmuştu. Vakıflar Genel Müdürlüğü, Sarıyer’de Atatürk Kent Ormanı’nın bir parçası olan yaklaşık 10 dönümlük araziyi 21 yıllığına kiralamak için 31 Ağustos 2023 tarihinde ihale düzenlemişti. Yurttaşlar, arazinin yapılaşmaya açılmaması için binlerce imza toplayıp basın açıklaması düzenlese de o dönem imar planlarına “turizm alanı” olarak işlenen arazinin ihalesini MHP’li Levent Uysal’ın kurduğu Nişantaşı Eğitim Vakfı aldı.

Ancak yerel seçimden kısa bir süre önce turizm alanından park alanına dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Hatta karar, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde o dönem çoğunlukta olan Cumhur İttifakı’nın ortakları AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin desteğiyle alındı. AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin, yapılaşmaya açılmasına engel oldukları arazinin MHP’li Levent Uysal’a ait olduğunu fark etmediği anlaşıldı.

Öte yandan önceki dönem İstanbul’un tek MHP’li belediyesi olan Silivri Belediyesi’nin dört ayrı parseldeki binalarını Nişantaşı Üniversitesi’ne tahsis ettiği ortaya çıkmıştı.