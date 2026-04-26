Kıyaklar, talan Cengiz’i doyurmuyor

HABER MERKEZİ

Cengiz Holding bir kez daha vergi muafiyeti ile gündemde. AKP’ye yakın ilişkileri ile bilinen ve AKP iktidarı boyunca hızla büyüyen Cengiz’e yeni vergi kıyağı bu kez Eti Alüminyum için geldi.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde 2005’te özelleştirilerek Cengiz Holding’e satılan Eti Alimünyum’a ait 264,98 hektarlık alanı Cumhurbaşkanı kararıyla “özel endüstri bölgesi” ilan edildi.

halktv.com.tr’nin haberine göre; 279 futbol sahası büyüklüğündeki alanda alüminyum hidroksit, alüminyum oksit ve nihai alüminyum metal üretimi entegre şekilde yürütülüyor. Söz konusu tesiste yıllık 82 bin ton sıvı alüminyum kapasitesi bulunuyor.

SAYISIZ AVANTAJ SAĞLIYOR

Özel endüstri bölgesi statüsü, yatırımcılara vergi ve harç muafiyetleri, daha uygun arazi koşulları ile ruhsat ve izin süreçlerinde hızlandırma gibi önemli avantajlar sağlıyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı’nın bu bölgelere ek teşvikler tanımlama yetkisi bulunuyor ve bu sayede mevcut desteklerin üzerine ilave kolaylıklar getirilebiliyor. Cengiz Holding, daha önce Mardin ve Samsun’da da benzer teşvik ve ayrıcalıklardan yararlanmıştı.

Öte yandan Cengiz’e ait Eti Bakır AŞ tarafından işletilen antimuan madeninin kapasite artışı projesinde de ÇED (çevresel etki değerlendirmesi) olumlu kararı verildi. Cumhuriyet’in haberine göre İzmir’in Ödemiş ve Beydağ ilçelerinde kalan alanda Cengiz maden sahasını genişletmeye hazırlanıyor. Bölge tarım alanları, meralar ve barajlara yakın.

Eti Bakır, yıllık 28 bin 800 ton olan antimuan cevheri üretim kapasitesini 50 bin tona çıkaracak. Kapasite artışıyla birlikte ÇED alanı toplam 31,3 hektarlık bir alana yayılacak. Proje sahasında, “patlatmalı yeraltı maden işletmeciliği” yöntemi kullanacak olan işletme, yıllık 81 bin dinamit, 27 bin elektriksiz kapsül, 1080 elektrikli kapsül ve 2 bin 700 metre infilaklı fitil kullanacak. Patlatmalarla rüzgâra karışacak tozlar, hem insan sağlığını hem de tarım arazilerini tehdit ediyor.

İLİÇ’İ DE İŞLETECEK

Cengiz Holding’in hormonlu biçimde büyümesinde devletten aldığı havaalanları, otoyollar ve enerji ihalelerinin etkisi büyük. Döviz garantili kamu-özel işbirliği projeleri kamunun bütçesinde karadelik yaratan Cengiz, tartışmalı yatırımlarına da devam ediyor. Son olarak bir ay önce Kanadalı SSR’ın Çöpler Altın Madeni’ndeki hisselerini satın aldı. İliç’te 9 madencinin ölümüne yol açan facianın sorumlularından SSR şirketi, Anagold Madencilik ismiyle işlettiği Çöpler altın madenindeki yüzde 80’lik payının tamamını 1,5 milyar dolara Cengiz Holding’e sattı. Satış, SSR şirketinin işlemi Kanada borsasına bildirmesiyle basına yansıdı.

Satışa ilişkin bilgi veren SSR Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Rod Antal, Cengiz Holding’in 100 milyon dolar depozito ödeyeceğini, toplam ödemenin işlemlerin bitiminde yapılacağını bildirmişti. Erzincan İliç’teki maden, iş cinayetinin meydana geldiği 2023’ten bu yana kapalı. Kanadalı SSR firması, mahkemesi devam eden madenin yeniden açılması için çok sayıda girişimde bulunmuş ancak madenin yeniden faaliyetine geçmesine izin verilmemişti.