‘Kıyamet buzulu’ alarm veriyor: Denizlere karşı “duvar” planı

“Kıyamet buzulu” olarak anılan Thwaites Buzulu’ndaki hızlı erime, iklim krizinin en somut ve tehlikeli sonuçlarından biri olarak değerlendiriliyor. Batı Antarktika Buz Tabakası’nda yer alan bu dev buzulun çökmesi halinde, küresel ölçekte deniz seviyelerinin dramatik biçimde yükselmesi bekleniyor.

"1 SANTİMETRELİK YÜKSELMEDE 6 MİLYON KİŞİYİ TEHLİKEDE"

Yaklaşık 192 bin kilometrekarelik alanı kaplayan ve Britanya Adası büyüklüğünde olan Thwaites Buzulu, insan kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle giderek daha hızlı eriyor. Bilimsel verilere göre buzul, küresel deniz seviyesindeki yıllık artışın yüzde 4’üne doğrudan katkı sağlıyor.

Uzmanlar, buzulun tamamen erimesi durumunda deniz seviyesinin yaklaşık 65 santimetre yükseleceğini, her 1 santimetrelik artışın ise yaklaşık 6 milyon insanı kıyı taşkını riskiyle karşı karşıya bırakacağını vurguluyor.

KORUYUCU DUVAR PROJESİ GÜNDEMDE

Bu tablo karşısında uluslararası bir bilim insanı ve mühendis grubu, buzulun sıcak okyanus sularıyla temasını azaltmak amacıyla 152 metre yüksekliğinde ve 80 kilometre uzunluğunda bir “koruyucu duvar” inşa edilmesini önerdi.

Proje, başta Cambridge Üniversitesi, Chicago Üniversitesi, Alfred Wegener Enstitüsü, New York Üniversitesi, Dartmouth College ve Lapland Üniversitesi’nden araştırmacıların katkısıyla hazırlandı.

Üç yıllık bir araştırma programını da kapsayan yol haritası kapsamında, çalışmalara destek sağlamak amacıyla 10 milyon dolarlık bir fon oluşturulması hedefleniyor.

Bilim insanları, önerilen duvarın iklim krizini durdurmayacağını ancak felaket senaryosunu yavaşlatabilecek geçici bir önlem olabileceğini belirtiyor.