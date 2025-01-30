Kıyamet günü saati (doomsday clock) ne demek? Kıyamet gününe kaç saniye kaldı?

Kıyamet Günü Saati (Doomsday Clock), dünyanın insan kaynaklı felaketlere ne kadar yakın olduğunu simgeleyen metaforik bir saat olarak tanımlanır. 1947 yılında Chicago Üniversitesi'nde yer alan Bulletin of the Atomic Scientists (Atom Bilimcileri Bülteni) tarafından oluşturulmuştur. Saat, gece yarısına ne kadar yaklaşırsa, insanlığın varoluşsal bir tehditle karşı karşıya olduğu o kadar vurgulanır.

Bu gösterge, nükleer savaş riski, iklim değişikliği, biyolojik tehditler ve yapay zeka gibi küresel tehditleri dikkate alarak belirlenir. Her yıl bilim insanları ve uzmanlar tarafından güncellenir.

KIYAMET GÜNÜ SAATİNİ HANGİ OLAYLAR YAKLAŞTIRDI?

Kıyamet Günü Saati, 1947 yılından bu yana küresel tehditleri göstermek için bir sembol olarak kullanılmaktadır. İşte saatle ilgili önemli tarihsel olaylar:

1947: Kıyamet Günü Saati, ilk kez 23:53 olarak ayarlandı (gece yarısına 7 dakika).

Kıyamet Günü Saati, ilk kez 23:53 olarak ayarlandı (gece yarısına 7 dakika). 1953: ABD ve SSCB'nin hidrojen bombası testleri sonrası 23:58'e çekildi (en tehlikeli dönemlerden biri).

ABD ve SSCB'nin hidrojen bombası testleri sonrası 23:58'e çekildi (en tehlikeli dönemlerden biri). 1991: Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve nükleer silahsızlanma anlaşmaları nedeniyle 17 dakika geriye alındı (en güvenli zaman).

Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve nükleer silahsızlanma anlaşmaları nedeniyle 17 dakika geriye alındı (en güvenli zaman). 2020: İklim değişikliği, nükleer tehditler ve dezenformasyon nedeniyle 100 saniyeye çekildi.

İklim değişikliği, nükleer tehditler ve dezenformasyon nedeniyle 100 saniyeye çekildi. 2023: Rusya-Ukrayna Savaşı, nükleer tehditler ve iklim krizleri nedeniyle saat, gece yarısına 90 saniye olarak belirlendi (tarihindeki en yakın seviye).

Rusya-Ukrayna Savaşı, nükleer tehditler ve iklim krizleri nedeniyle saat, gece yarısına 90 saniye olarak belirlendi (tarihindeki en yakın seviye). 2025: Kıyamet günü saati gece yarısına 89 saniye olarak belirlendi.

Kıyamet Günü Saati, dünyadaki siyasi, bilimsel ve çevresel gelişmelere bağlı olarak değişmektedir.

KIYAMET GÜNÜ SAATİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Kıyamet Günü Saati, sadece bir metafor olmakla kalmaz, aynı zamanda insanlığın geleceğine dair önemli bir uyarıdır. Nükleer silahlanma, iklim değişikliği, yapay zeka tehditleri ve biyolojik krizler gibi konularda farkındalık oluşturur.

Nükleer Savaş Riski: ABD, Rusya, Çin ve diğer ülkelerin nükleer silah kapasiteleri ve askeri gerginlikleri dikkate alınır.

ABD, Rusya, Çin ve diğer ülkelerin nükleer silah kapasiteleri ve askeri gerginlikleri dikkate alınır. İklim Değişikliği: Küresel ısınma, karbon emisyonları ve çevresel krizler saatin ileri alınmasına neden olabilir.

Küresel ısınma, karbon emisyonları ve çevresel krizler saatin ileri alınmasına neden olabilir. Biyolojik Tehditler: Pandemiler, biyolojik silahlar ve salgın hastalıklar küresel riskler arasında yer alır.

Pandemiler, biyolojik silahlar ve salgın hastalıklar küresel riskler arasında yer alır. Teknolojik Tehditler: Yapay zeka ve siber savaş, küresel istikrarı bozabilecek riskler yaratabilir.

Saatin ilerlemesi, insanlığın bu tehditleri ele almakta başarısız olduğunu ve küresel bir krizin eşiğinde olduğumuzu gösterir.

KIYAMET GÜNÜ SAATİ GÜNÜMÜZDE KAÇTA?

En güncel verilere göre, 2025 yılında Kıyamet Günü Saati, gece yarısına 89 saniye olarak belirlenmiştir.

Bu durum, insanlık tarihindeki en büyük krizlerden birinin içinde olduğumuzu göstermektedir. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı, nükleer tehditler, iklim krizi ve dezenformasyon kampanyaları bu kararın temel nedenleridir.

KIYAMET GÜNÜ SAATİ NASIL BELİRLENİYOR?

Saat, Bulletin of the Atomic Scientists tarafından nükleer tehditler, iklim değişikliği ve teknolojik gelişmeler dikkate alınarak güncellenir.

KIYAMET GÜNÜ SAATİ DAHA ÖNCE HİÇ GECE YARISINA ÇOK UZAK OLDU MU?

Evet, 1991 yılında Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle 23:43 olarak ayarlanmıştır, yani gece yarısına 17 dakika uzaklıktaydı.

KIYAMET GÜNÜ SAATİ KIYAMETİN GERÇEKTEN NE ZAMAN OLACAĞINI GÖSTERİYOR MU?

Bu saat belirli bir felaket tarihi vermez, sadece insanlık için risk seviyesini temsil eder.

KIYAMET SAATİNİN GERİ ALINMASI MÜMKÜN MÜ?

Evet, eğer ülkeler nükleer silahları azaltır, iklim değişikliğiyle mücadele eder ve küresel barış sağlanırsa, saat geriye alınabilir.

KIYAMET GÜNÜ SAATİNİN ÖNEMİ VE GELECEK SENARYOLARI

Kıyamet Günü Saati, dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük tehditleri hatırlatarak insanlığın önlem almasını teşvik eden bir semboldür. Eğer ülkeler; nükleer silahlanmayı azaltır, iklim değişikliğiyle mücadele eder, bilgi kirliliğini ve dezenformasyonu önler ve eknolojik tehditleri kontrol altına alırsa saat geriye alınabilir ve dünya daha güvenli bir yer haline gelebilir.

Ancak krizler devam ederse, saat gece yarısına daha da yaklaşabilir.